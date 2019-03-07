王金平宣布參選2020總統　詹惟中：「天時不優」一定很燒錢

▲王金平7日宣布正式投入2020年總統大選。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

前立法院長王金平預計在7日上午9點召開記者會，正式宣布投入2020年的總統大選。命理大師詹惟中從姓名學及紫微斗數命盤學分析，直言王金平「天時不優」但地利人和，這麼做勢必會需要花費很多錢，「當選不是重點，參與是一個心願。」

詹惟中向《蘋果日報》表示，如果以7日上午10點來看，這個時辰在紫微斗數命盤上是天空地劫照守，表示要花很多錢，要爭官位容易引起職場上的和諧度危機，只是王金平雖然「天時不優」，不過集結了地利人和，「他有宏偉的氣度和心胸，當選不是重點，是一搏參與的心願。」

王金平繼前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋之後，表明有意投入2020年的總統大選，預計7日上午9點在台北國際會議中心召開記者會，首先會撥放一段「看見台灣生命力」的競選影片，接著發表30分鐘的參選演說，以及公開藍天白雲為底色的競選LOGO。

▼▲朱立倫（上）、周錫瑋（下）已相繼表態參選。（圖／記者林敬旻、楊亞璇攝）

由於國民黨總統初選定調為「七三制」，按原制總統參選人由七成民調、三成黨員投票決定，但黨中央有也可能透過「二階段」徵召民調高的高雄市長韓國瑜參選。而王金平日前接受平面媒體專訪時曾強調，如果黨內初選機制不公，會參選到底。

此外，王金平預計11日宴請同黨籍立委，外界猜測，這個舉動除了是向黨內立委進行說明外，也帶有造勢的意味，進而爭取更多支持。目前國民黨總統初選群雄並起，形成三足鼎立的狀態，而同樣有意參選的國民黨主席吳敦義何時才會正式宣布，也是各界近期關注的焦點之一。

▼吳敦義雖然有意參選，但至今仍尚未正式宣布。（圖／記者林敬旻攝）

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