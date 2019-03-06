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竹科重鹹女業務「溼了」　人夫難耐色誘新婚半年出軌害妻流產　

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偷情,查手機（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲超鹹濕竹科女業務與人夫的訊息非常露骨，兩人更多次約砲摩鐵。（圖為示意圖，取自免費圖庫pakutaso）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名王姓竹科工程師才新婚半年，就與結識6年的「前前女友」竹科業務彭女發生不倫，兩人多次相約摩鐵嘿咻、拍性愛影片做紀念，平日line往來對話更是「重口味」，彭女雖主張遭感情欺騙，但法官認為，相關證據皆證明兩人親密關係已超越一般朋友，嚴重破壞原配婚姻，因此判彭女應賠元配40萬元，妨害家庭部分目前仍在審理階段。

竹科「重鹹女業務」彭女在2017年7月間用line傳了多則鹹濕訊息給工程師，「需要的是好好愛撫不是抽插」、「回來插我」、「脫光給你看個夠」、「我想要射，射完睡覺」、「我要吃，你的大懶覺，超愛」、「我濕了，想要，就這樣，我就是很想」，傳訊不夠，女業務還自拍裸胸、下體私密照傳給人夫挑逗他。

工程師新婚半年的妻子剛發現懷孕10周，得知仍在婚姻的蜜月期的丈夫出軌後情緒大崩潰，整個人鬱鬱寡歡、夜不能昧，最後更不幸流產，丈夫的背叛與痛失愛兒的雙重打擊，讓她怒控彭女妨害家庭並索賠70萬元做為非財產的損失。

只是，鹹濕小三卻再驚爆內幕，她表示自己2011年即與王男交往，是王男隱瞞與彭女交往一事劈腿林女還共築愛巢同居，強調自己非小三，王男連結婚的消息都刻意隱瞞，直到王男婚後彭女才知曉遭到劈腿。

彭女痛斥王男欺騙她的情感，經常以與妻子感情不睦等藉口，對她承諾要離婚回到自己身旁，加上王男實際上是「恐怖情人」，動不動就對她動手威逼，還跟監影響她的生活，她也是不得已才被迫維持婚外情關係。

彭女表示，2017年8月間在正宮未提告前，就決定與王男斷絕關係，多次拒絕「約砲」，並封鎖聯絡，她認為，王男之所以向妻子自白，是要利用妻子提告、索賠，達到報復的目地。

彭女主張，林女懷孕流產一事，並不足以作為破壞配偶權行為所致的證明，若回溯林女懷孕時間應為2018年元月，當時林女就已知道老公出軌，且外遇對象還不止一人，因此造成流產並非她一人，還包括自已丈夫及其他外遇對象，要求法官駁回請求。

法官調查，彭女與人夫通姦已破壞元配的婚姻及信賴關係，導致元配相當程度的精神苦楚，因此主張請求賠償是合理的。雖彭女抗辯，王男與妻結婚不久，且自己是遭欺騙而維持婚外情，認為元配的提告與求償是為配合丈夫的報負，但法官審酌2人line訊息，內容多過分露骨且還有裸照的往來，皆證明兩人親密關係已超越一般朋友，嚴重破壞原配婚姻，不法侵害原告配偶權情節重大，因此判彭女應賠元配40萬元。

★圖片為版權照片，由免費圖庫pixabay供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經免費圖庫pixabay許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：妨害家庭,民事賠償,小三,外遇

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