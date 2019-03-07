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美國務院宣布「宗教大使首訪台灣」！將出席宗教自由論壇

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▲▼美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國宗教大使布朗貝克（Sam Brownback）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國國務院在6日發布聲明指出，美國前參議員、國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）將在6到13日出訪香港與台灣。在台期間，布朗貝克將出席年度區域宗教自由論壇，討論改善區域宗教自由，這也是他首度拜訪台灣和香港。

國務院發言人辦公室今天發出聲明表示，布朗貝克將會先前往香港，在「外國記者俱樂部」就中國大陸的宗教自由狀況發表專題演講，並會與當地的宗教領袖、信仰團體成員、文化與宗教研究教師與學生會面。

此行程結束之後，布朗貝克就會來到台灣，參加2019年區域宗教自由論壇（2019 Regional Religious Freedom Forum），並且針對印太區域宗教自由公民社會對話發表專題演講。這個論壇將有政府官員、民間社會代表與專家等各方代表參與，共同探討改善區域宗教自由氛圍。

美國在台協會（AIT）日前就表示，為慶祝台美關係40年，每個月會定一個主題，凸顯雙方的合作夥伴關係。而3月份的主題為「共享價值月」，重點活動即是印太宗教自由公民社會對話會議。

區域宗教自由論壇是外交部、台灣民主基金會攜手美國國務院共同舉辦的會議，預定3月11、12日在台北舉行，屆時將有來自超過15個國家的宗教自由領袖，以及美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克與會。

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關鍵字：區域宗教自由論壇,宗教大使,北美要聞

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