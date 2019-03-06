天黑黑電動車事故頻傳　苗警「點亮」長者行的安全

▲近來電動車意外事故頻傳，苗栗縣警局幫電動代步車貼螢光條，以確保交通安全。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣近來因高齡者使用電動車意外層出不窮，苗栗縣警局特別對轄區內582輛電動代步車，採購「螢光貼條」，由各分局到轄區宣導黏貼，期以「點亮」 電動代步車，能有效提升高齡者外出的交通安全，防制交通事故發生。

苗栗縣警察局自2019年1月起通令各分局針對18鄉鎮市高齡長輩常使用的醫療用電動代步車實施逐戶查訪統計，總計共查訪造冊582輛；為「點亮」電動代步車，主動採購「螢光貼條」，到各轄區宣導黏貼於電動代步車，或協請廠商於民眾新購電動代步車時裝設反光物品，期能有效提升高齡者外出之交通安全，防制交通事故發生。

苗栗縣警察局局長林國清表示：醫療用電動代步車不是道路交通管理處罰條例所稱之「車輛」，屬行人活動的輔助工具，路權等同「行人」，但常見年長者或行動不便者當做機車使用，直接騎上道路，可能對自己或他人造成危險，因為電動代步車車身低，稍不注意就會被其他汽車駕駛人忽視，就容易造成重大交通事故。

林國清也呼籲，民眾使用電動代步車應遵守行人相關規定，並加裝反光物品或照明，該局將持續推動「點亮高齡者」執行計畫，以維護道路交通安全。