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燃油汽車掰掰！海南率先2030年全面「禁售」

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特斯拉ZEV電動車車隊1月16日正式啟用　市區載客接送價350元起（圖／記者游鎧丞攝）

▲特斯拉ZEV電動車車隊。（圖／記者游鎧丞攝）

大陸中心／綜合報導

清潔能源汽車成為未來趨勢。海南政府3月5日率先提出2030年「禁售燃油車」時間表，標誌著海南成為大陸首個提出所有細分領域車輛清潔能源化目標和路線圖的地區。該規劃就公共服務領域、社會運營領域以及私人領域車輛，在2020年、2025年、2030年三個階段實施清潔能源化。

據《海南日報》報導，海南省政府5日上午在海口召開新聞發佈會，正式對外發佈《海南省清潔能源汽車發展規劃》，在全省加快推廣應用新能源汽車和節能環保汽車，並通過清潔能源汽車推廣，有效減少海南機動車污染物排放，推動形成綠色生產生活方式，並帶動相關產業發展。

海南工業和信息化廳廳長王靜說，《規劃》圍繞2030年實現「綠色智慧出行新海南」的總體發展目標，提出了2020年、2025年、2030年三個階段性目標。其中，公共服務領域力爭2020年實現清潔能源化；社會運營領域力爭2025年實現清潔能源化；私人領域車輛以增量嚴控、存量引導更替為主線，力爭2030年全省汽車清潔能源化達到國際標桿水平。

燃油車成為歷史是一個趨勢，不僅是在中國大陸，其他國家包括荷蘭、挪威、印度、德國以及法國都推出了傳統燃油汽車禁售的時間表。其中，荷蘭和挪威的設定時間都是2025年，德國和印度是2030年，英國和法國為2040年。

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關鍵字：禁售燃油車,電動車,清潔能源,海南

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