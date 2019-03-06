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「永遠不會知道受害者有多痛苦」　輔大師爆氣挺女學生：沈清楷出來面對！

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▲教育、大學自治、輔仁大學、天主教學校▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲輔大日前爆出哲學系教授傳染性病給學生，導致學生情緒崩潰，目前校方已組成性平調查小組調查。（圖／記者屠惠剛攝）

 記者崔至雲／台北報導

輔仁大學哲學系教授沈清楷日前遭學生控訴劈腿、傳染性病導致情緒崩潰，目前校方已組成性平調查小組調查。事發後該校哲學系教授潘小慧及周明泉等人主動「站在受害者的一方」潘小慧指出，當了解事情的來龍去脈後，「我很難保持他們所謂的『客觀中立』，因為你永遠不會知道受害者的壓力有多大、多痛苦」而自己也是在講授「倫理學」，在這個時機點上，若不勇氣站出來幫助學生，要如何繼續教倫理與道德。

潘小慧6日向《ETtoday新聞雲》提到，3日終於得到受害者家長的信任，4日陪著家長去找文學院院長和哲學系系主任，接著去見輔大主秘，對於主秘的回應潘小慧及家長都認為態度良好，相當體諒家長的心情，並且保證20天一定會有初步的結果，但是對於與文學院院長和哲學系系主任談話時，院長用他的手機全程錄音潘小慧感到好奇，也對於院長和系主任回應「要客觀中立」，潘小慧說，學生來哲學系求學，當被輔大老師欺負時，做為老師竟口口聲聲要保持「客觀中立」，「請問這是哪門子的教育單位啊？客觀中立根本就是偏頗之辭」。

請繼續往下閱讀...

▲▼輔大教授遭控師生戀，受害學生出面串連。（圖／截自指控女學生臉書）

 

▲輔大教授遭控師生戀，受害學生出面串連。（圖／截自指控女學生臉書）

潘小慧指出，自從在網路上希望「受害者站出來後」短短時間就有學生站出來，更不僅在校內，連校外學生都有，但因性評委員會只能處理校內案件，因此校外學生人數及受害情況也無法透漏。根據受害者朋友臉書上指出，目前校內受害者至少已有4位以上。

身為沈清楷的同事及老師的潘小慧指出，對於這樣的事情實在是很驚訝，也對於沈清楷遲遲不出來面對感到不智，認為沈清楷不應再神隱，需要出來面對，「有做就是有做，沒有做就應該第一時間喊冤，為什麼要神隱」。潘小慧也說，看到受害者的家長近日為此事奔走感到不捨也不忍，自己也是有兩個女兒的母親，陪著這對受了傷的父母，希望他們能感受到各界的溫暖。

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關鍵字：受害者,輔大,沈清楷,劈腿,性病

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