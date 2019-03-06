「世界最悲慯大象」辭世 獨囚43年 最後還被安樂死！

▲「世界最悲慯大象」法維亞經歷43年的單獨囚禁後，在孤獨中辭世。 (圖／哥多華動物園官網)

國際中心／綜合報導

「世界最悲慯大象」法維亞(Flavia)經歷長達43年的單獨囚禁後，上周五(3月1日)在西班牙南部的哥多華動物園( Cordoba Zoo)辭世。牠是被施以「安樂死」的方式結束生命，得年47歲。

動保團體譴責園方長期逼迫大象獨居，違反動物天性。

法維亞是一頭印度象。據當地人士指出，牠在3歲時就被人從象群中帶走，送到哥多華動物園。自從進入動物園後，法維亞就被單獨囚禁，無法跟同類互動，時間長達43年， 因此獲得「世界最悲慯大象」(the saddest elephant in the world)的稱號。

被迫獨居讓法維亞飽受憂鬱症折磨。最近幾個月來， 牠的健康更是每況愈下，上周五終於倒地不起。園方最後決定對牠進行「安樂死」。動保團體曾爭取讓牠跟與同類群居，但未能成功，最終法維亞仍在孤獨中離世。

大象是家族群居動物，就算是在野外亦緊密連繫。一個大象家族團體通常擁有十多名成員，野外群體數目更可能高達數百、甚至上千隻。

獨居大象會自我傷害，例比撕咬自己、或在圍欄中不斷轉圈圈，顯示獨居會讓牠們終日惶惶不安。有研究指出，對在動物園中被囚的大象而言，能跟同類交流勝過一切。