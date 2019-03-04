22屁孩暗夜停車場集結準備尋仇　2槍聲曝行蹤...警察來了

▲22名青少年在土城區一處停車場集結試槍準備尋仇，2聲槍響暴露行縱遭警方查獲 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市土城區延吉街一處停車場，有民眾報案指稱聽到槍聲，警方立即調派警力前往，在停車場內外攔查22人，查扣模擬槍1枝（含彈匣）、子彈27顆、2枚彈殼、信號火炬2支、藍波刀、折疊刀及鋁棒等證物，經了解是集結準備前往尋仇，試槍後即遭查獲。

3日晚間11時許，有民眾報案指稱，新北市土城區延吉街上一處停車場，有聽到槍聲，懷疑發生槍擊案，警方不敢大意，立即派遣警力20人前往查看；到達現場時，立即封鎖停車場出入口，攔查22名青少年。

▼22名青少年在土城區一處停車場集結試槍準備尋仇，2聲槍響暴露行縱遭警方查獲 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方調查，在現場逮補一名開槍的唐姓犯嫌（20歲），起獲模擬槍1枝（含彈匣）、子彈27顆、2枚彈殼、信號火炬2支、藍波刀、折疊刀及鋁棒等證物，他表示因為朋友被欺負，利用通訊軟體號召其他友人，到停車場集結，準備尋仇，期間持槍開了2槍試射，沒多久警方到達，趕緊將刀槍藏在角落，仍被警方尋獲，訊後將試槍的唐姓犯嫌依槍砲彈藥刀械管制條例及社會秩序維護法移送偵辦。

▲▼22名青少年在土城區一處停車場集結試槍準備尋仇，2聲槍響暴露行縱遭警方查獲一把模擬槍及擊發過的彈殼。（圖／記者陳以昇翻攝）