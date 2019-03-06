萬分之一機會參選總統？　吳敦義：4、5月決定

記者徐政璿／台北報導

2020總統大選即將到來，前新北市長朱立倫率先在去年12月25日卸任後就表態參選，前立法院長王金平也預計在3月7日宣布，國民黨主席吳敦義則是對外宣稱「保留萬分之一的機會」參選。吳敦義6日受訪時再度表示，「我自己是不是參選，我會在4月初到5月初決定」。

國民黨6日上午於中央黨部大門口舉行「恭祝福德正神聖誕千秋」祭典，由吳敦義主祭，邀請前主席、前副主席及中央各單位主管出席，前主席連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫；前副主席王金平、林政則、陳鎮湘，以及現任國民黨副主席兼秘書長曾永權、副主席郝龍斌都會現身。祭典結束後，吳敦義邀請出席的前主席、前副主席茶敘。

在茶敘結束後，針對自己是否參選，吳敦義受訪表示，會在4、5月做決定，程序預定是依照過去往例，立委跟總統一起舉行選舉的時候，大致上都是1月投票，因此依照過去程序跟流程，大概都是今年4月初左右先公告，然後讓大家來領表，請黨員先連署，5月初辦理登記，6月完成初選，7月提報給全國黨代表大會認可，推出正式的候選人，依照這個流程，既不會太早，也不會太晚。

是否會直接民調高的候選人納入民調？吳敦義說，黨的規矩不會修改，93年就訂定民調5成、黨員5成的投票制，100年修改為民調7成、黨員3成，現在不能改變。

媒體追問是否會修改黨章讓韓國瑜納入民調？吳敦義說，不會修改黨章，「黨就是有這樣的規矩，就會依照這個規矩做事」。

此外，會中黨內四顆太陽齊聚一堂，隨後上樓閉門會談，讓人好奇是否觸及總統初選機制？前新北市長朱立倫則是表示，剛才主要談及3月16日立委補選，大家分頭合作、全力以赴，希望分別抽到「1124」，四席全壘打。

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者林敬旻攝）