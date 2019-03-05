IS聖戰新娘遭英國、孟加拉拒絕入境　夫喊話：跟我一起回荷蘭

▲貝居姆遭到英國與孟加拉拒絕入境，她的丈夫則溫情喊話，希望能夠一起回到荷蘭生活。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

英國19歲少女貝居姆（Shamima Begum）4年前翹家赴敘利亞加入極端組織「伊斯蘭國」（IS），並嫁給荷蘭裔的聖戰士丈夫，兩人先後產下三子，但前兩子都因健康等因素不幸夭折。貝居姆先前對外喊話表示，想帶著孩子回到英國生活，但卻遭到英國與孟加拉政府（貝居姆母親為孟加拉籍）踢皮球。對此，貝居姆的丈夫則表示，希望母子兩人能跟他一起回到荷蘭生活，重新開始。

根據BBC報導，貝居姆的荷蘭籍丈夫雅格．瑞迪克（Yago Riedijk）傳出2週前向敘利亞武裝份子投降，對於妻子近日在媒體前喊話，希望英國政府能讓她重返家鄉，但卻被取消原有國籍一事，他在接受BBC中東事務記者採訪時稱，他希望貝居姆能夠和他一起回到荷蘭生活。

貝居姆因涉嫌支持恐怖極端組織因此被英國政府取消國籍，雖然貝居姆的母親為孟加拉籍，但是孟加拉外交部認為，貝居姆本人並非孟加拉公民，因此不會准許她進入孟加拉。由於貝居姆的孩子是在貝居姆被剝奪英國公民身分前所生，因此也被視為英國人，但英國有權取消其公民身分。

事實上，不論是雅格或是貝居姆回到自己的國家後，都必須接受審問與調查，並以「支持海外恐怖組織」的名義付出法律責任。貝居姆15歲時與另外兩名女同學共赴敘利亞投奔IS，她們先是騙父母要結伴外出，隨後從倫敦搭機飛往土耳其伊斯坦堡，再跨越邊界進入敘利亞，當時三名女學生投奔IS的新聞更是震驚國際。抵達敘利亞後，貝居姆和其他少女一起等待上級將她們指婚給聖戰士。貝居姆在10天後，與一名來自荷蘭的男子結婚，但兩人結婚後的兩週，就試圖逃出IS位於敘利亞東部的控制地。貝居姆表示，跟她一起投奔IS的兩位同學，一人已經被炸死，另一人則是失蹤。