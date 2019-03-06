不選2020！希拉蕊：堅守立場，為信念挺身而出

曾代表民主黨於2016年角逐總統大位的美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）4日公開表態，不會參加2020年的總統大選，並強調不會離開政壇，但會堅守自己的立場，繼續努力。

與台灣一樣將在2020舉行總統大選的美國，近期民主黨與共和黨紛紛有參選人陸續表態角逐大位意願，而外界也不斷揣測2016年曾被看好的希拉蕊是否會再力拚一搏。

然而，希拉蕊4日接受紐約地方電視台News 12訪問明確地說出：「我不會參選，但我會繼續為我相信的事情努力、發言，並挺身而出。」

希拉蕊也堅定的表示，「我哪裡都不會去」，面對國家政治分化嚴重的現局，希拉蕊表示感到擔憂，而她也希望人們可以理解，她會持續發聲。2018年期中選舉中許多女性當選國會議員，希拉蕊對此感到相當激動人心，也期待女力的發揮。

希拉蕊表態2020不參選總統，但是否出任其他公職，她受訪時表示，雖然她不認為會，但喜歡住在紐約的她，很感激曾有機會擔任8年參議員，並與紐約州的人合作，未把話說死的她，似乎不排除此可能性。

而目前希拉蕊也積極與民主黨內正在爭取提名，或考慮參選的黨員進行會談，這些人當中更包括了前副總統拜登（Joe Biden），而拜登也尚未表態是否參選總統。



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