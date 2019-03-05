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愛滋病有救了！停藥18個月HIV病毒消失　「倫敦病患」全球第二例

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▲▼HIV病毒,愛滋病。（圖／達志影像／美聯社）

▲電子顯微鏡下的HIV病毒。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合外電報導

英國醫療團隊宣佈，倫敦一名感染人類免疫缺乏病毒（HIV，俗稱愛滋病毒）的患者，在接受骨髓幹細胞移植療法後，有望成為全世界已知第2名徹底痊癒的成人愛滋病患者，為全球3700萬愛滋病患者帶來一線曙光。

這名被稱為「倫敦病患」的匿名男性病例於2003年被診斷出感染HIV一型病毒，之後在2012年間出現惡性的霍奇金氏淋巴瘤。2016年，該名患者接受癌症化療的同時，醫療團隊替他進行幹細胞移植療法，結果他體內的淋巴癌和HIV病毒感染都獲得緩解。

一般情況下，愛滋病（AIDS）患者每天都要服藥控制HIV病毒，否則停藥後2到3周內病毒就會復發。不過，「倫敦病患」目前已經停止服用抗逆轉錄病毒藥物18個月，但檢測顯示他的體內仍無法檢測出HIV病毒，高敏感檢驗也看不出他有曾經感染HIV病毒的跡象。

領導醫療團隊的倫敦大學學院（UCL）教授古普塔（Ravindra Gupta）形容，這名患者被「功能性治癒」，且病況獲得「緩解」。但古普塔強調，「要說他痊癒仍言之過早」。

世界上第一位「擊敗」HIV病毒的人為美國旅德男子布朗（Timothy Brown），又被稱為「柏林病患」。布朗與「倫敦病患」的情況相似，都接受了帶有CCR5 delta 32突變基因的捐贈者骨髓幹細胞，進而讓自己擁有對抗HIV病毒的免疫力。如今布朗已經存活了12年，體內至今仍未被測出HIV病毒，被視為是世上第一位成功痊癒的愛滋病患者。

古普塔說，「透過使用類似方法在第二位患者中實現緩解病情，我們證明了柏林患者並非個案，也證明這確實是成功在2人身上清除HIV病毒的治療方法。」包括倫敦帝國學院、劍橋大學和牛津大學的學者也參與了這項治療研究，結果刊登在《自然》（nature）期刊上。

▼布朗（Timothy Ray Brown）被認為是世界上第一位痊癒的愛滋病患者，又被稱為「柏林患者」。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼布朗（Timothy Ray Brown）被認為是世界上第一位痊癒的愛滋病患者，又被稱為「柏林患者」。（圖／達志影像／美聯社）

大多數學者都對這向研究抱持樂觀態度。澳洲墨爾本大學醫學教授、彼得杜赫提感染與免疫學研究所主任路溫（Sharon Lewin）向CNN表示，「倫敦病患」的HIV病毒獲得長期緩解，結果令人「振奮」。路溫說，「在『柏林病人』案例報告後10年，此一新病例證實，來自CCR5陰性捐贈者的骨髓移植，可以清除殘餘病毒，阻止病毒復發。」她推測，造成此結果的原因可能是新骨髓讓患者產生HIV抗性，同時也積極清除受HIV感染的細胞。

另一方面，加州大學舊金山分校（University of California, San Francisco）醫學院副教授、病理學家亨利克（Timothy Henrich）則認為，目前來說，此治療方案被限制在那些為了對抗其他疾病的患者身上，而非是為了治療愛滋病本身，因此「倫敦病患」的案例並非是「可擴大規模、安全並經濟地誘導緩解HIV病毒的可行方案。」

亨利克說，「我不是樂天派，我是科學家。但我仍抱持希望，我認為找到某種安全、可應用在絕大多數愛滋病患者身上的療法絕對能夠實現，但我們還有很多供作要做。」路溫與亨利克都沒有直接參與「倫敦病患」案例的治療。

▼一名正在受愛滋病篩檢的患者。全球目前約有3700萬名愛滋病患者。（圖／達志影像／美聯社）

▲患者接受愛滋病篩檢。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字：愛滋病,HIV,倫敦病患,柏林病患

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