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呂秀蓮推大選併和平中立公投　5日送1萬份連署書至中選會

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▲▼呂秀蓮推動「台灣和平中立公投」。（圖／翻攝呂秀蓮臉書）

▲呂秀蓮推動「台灣和平中立公投」。（圖／翻攝呂秀蓮臉書）

政治中心／綜合報導

前副總統呂秀蓮推動「台灣和平中立公投」，預計5日下午1點30分至中央選舉委員會正式遞交第一階段的一萬份連署書。

呂秀蓮4日偕同東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒等人召開記者會，宣布將啟動「和平中立台灣夢」的希望工程，正式提出「台灣應向國際宣布和平中立」公投提案。

呂秀蓮說，依照公民投票法規定，預估4月下旬展開第2階段連署，需要28萬1745份合格選民的連署，如果第2關也過了，期待台灣和平中立的公投，可以配合明年1月的總統大選一起舉行。

公投主文如下：

「你是否同意台灣應向國際宣布和平中立？」

理由書：

一、 中立國的意義：

中立國在國際爭端中保持中立，與各國平等交往，但仍須具備自我防衛能力，它並非孤立，而是在衝突中創造和平契機，發揮和平穩定的中介力量。

二、 中立國的主要權利義務

1. 中立國不得對外發動戰爭；且不得提供武器或戰略物資給交戰國。
2. 交戰國應尊重中立國的領土主權，不得侵犯。
3. 交戰國不得占用中立國的空港或海港，從事軍事活動。
4. 中立國可提供人道援助並協助調停及和談。

三、 台灣和平中立的意義

1. 歷史上，台灣住民從來無法掌握自己的命運。甲午戰爭、二次大戰與韓戰的結果，都直接或間接影響台灣的命運。台灣只有成為和平中立，人民才能真正當家作主。
2. 台灣位居世界最大的海洋與最大陸地交界處，又與東海，台海和南海相連動，是第一島鏈的中樞，戰略地位無可取代，在美中兩強爭霸中，可發揮槓桿作用。
3. 台灣與中國的關係由於國共兩黨的歷史恩怨變得錯綜複雜，但絕大多數人民希望與中國和平共存，又能維護台灣的主權、尊嚴和價值。

四、 台灣和平中立的戰略意義

(一) 對台灣

1. 與友善平等待我之國家互惠交往。
2. 強化國防自主，民主憲政及經濟發展。
3. 積極參與國際，倡導綠色新文明。

(二) 對中國

與中華人民共和國，和平共存，建立遠親近鄰關係，並消除台灣與他國合作對抗中國的憂慮。

(三) 對美國／日本

與美日等愛好民主和平國家強化價值聯盟，共同致力於地球的永續發展，並消除美日等國對台海安全的憂慮。

(四) 對亞太地區

1. 協助排除區域衝突，扮演調停，緩衝角色，維護東亞和平。
2. 分享民主、人權、文化與高科技等柔性國力。

五、 聯合國支持和平中立

聯合國大會於1995年通過中亞的土庫曼成為永久中立國。12年後，土庫曼向聯合國提議宣布每年12月12日為「國際中立日International Day of Neutrality」。2015年蒙古共和國總統在聯合國大會宣布蒙古中立。2017年2月2日，聯合國大會通過UN71/275號決議，確認國家保持中立有助於區域及全球的和平與安全，並能促進國與國之間的友好及互利關係。

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關鍵字：呂秀蓮,公投

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