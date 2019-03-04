玩真的！擁核方再推「核能減煤」、「重啟核四」公投　要中選會別鬧

▲ 黃士修、廖彥朋去年推動「以核養綠」公投。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

「以核養綠」公投去年底過關，領銜人黃士修、廖彥朋今（4日）表示，因為蔡政府不買帳，宣布推動以核養綠二部曲公投，也就是「核能減煤」公投，希望制訂包含究責機制專法，確保具體能源轉型路徑，同時提出去年準備好的「重啟核四」案，向中選會喊話，若中選會不依法處理，團隊會奉陪到底。

黃士修表示，政府無視去年第7案反空汙公投及第16案以核養綠公投全國民意，強行非核家園政策，因此團隊決定提出以核養綠二部曲「核能減煤」公投，2週以來，該案獲各界響應，快速收集到超過5千張提案書。

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▲黃士修、廖彥朋宣布將向中選會提出「核能減煤」、「重啟核四」案。（圖／記者許展溢攝）

廖彥朋指出，短時間就募集超過5千張連署書，這反映出人民對去年政府公投結果處置方式不信任，單單以去年「以核養綠」公投來看，就有接近6百萬民意，但政府卻讓民主成了笑話，變成服從少數，在這樣情況下提出核能減煤公投，該案最大不同是希望能夠要求政府制定包括究責機制，在2030年前達核能發電不能低於燃煤發電目標。

廖彥朋說，希望新任的中選會主委李進勇第一份功課，就是審慎並依法處理核能減煤公投。廖彥朋強調，此案絕對符合公投法規定，不要又發生處處刁難的情況，否則一向都是「玩真的」的團隊，到時就會奉陪到底。

▲廖彥朋呼籲中選會依法處理提出的公投案。（圖／記者許展溢攝）

不僅「核能減煤」公投，黃士修也宣布，要將去年準備好的「重啟核四」案送出。黃士修認為，重啟核四案撕裂台灣社會30年，2014被迫封存後，核四是否使用是要交給全民公投決定，但政黨輪替後，蔡政府卻稱「無重啟可能」，同時又不敢讓台電做資產處置，因為一旦認列虧損，台電就會破產。

黃士修最後痛批經濟部長沈榮津，去年開始就不敢面對這些事，還說可以將虧損攤平到2、30年 ，但為什麼不攤平到2、300年，質疑怎能這樣處理負債問題，完全違反國際會計準則，更讓上到下公家機關的財務報告在國際上失去公信力。

▲黃士修認為，重啟核四案撕裂台灣社會30年。（圖／記者許展溢攝）

黃士修強調，重啟核四案已有約20萬份連署書，今天下午4點半將抽出4000份正式向中選會提案，並警告政府切勿為台面下私利，犧牲全國人民權益，惡意違法卡關公投提案。