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屏東男騎車到卡拉OK店開毒趴　路上「瞄」警一眼露餡

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▲▼卡拉ＯＫ店開毒趴　路上「瞄」警一眼露餡被鎖定。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局在一家卡拉Ｏ Ｋ店內查獲5男開毒趴。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）  

記者陳崑福／屏東報導

屏東市邱姓機車騎士晚上遇到警察駕駛巡邏車巡邏，「瞄」了巡邏車一下，駕駛巡邏車的警員張金生「剎那」想起邱有吸毒前科，覺得可疑，尾隨查看，在一家卡拉OK店內，查獲邱等5人正在開毒趴，將他們全部逮獲，帶回偵辦。

由於50歲的邱姓男子是該家卡拉OK店的員工，卻涉嫌開毒趴，店家放任未通報，屏東警分局將報請縣府相關局處執行裁罰、停歇業、撤照及強制拆除等行政措施。

▲▼卡拉ＯＫ店開毒趴　路上「瞄」警一眼露餡被鎖定。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼警方查獲毒品及嫌犯 。

▲▼卡拉ＯＫ店開毒趴　路上「瞄」警一眼露餡被鎖定。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東警分局海豐派出所警員張金生、洪誌陽日前深夜在轄區內公裕街上執行巡邏勤務，邱姓機車騎士用奇怪眼神｢瞄了｣員警一眼。當時員警感到有異，尾隨跟在騎士後面，直至他走進一間卡拉OK店後，員警遂下車進入察看，一進包廂內赫然發現共有5名男子，桌上竟擺放海洛因、安非他命及K他命等毒品，研判正在開毒趴，其中一人就是邱姓男子，將他帶回偵辦。

警方調查，在場除邱男外，另陳（50歲、屏東市人）、許男（42歲、高雄市仁武區人）、林男（50歲、屏東市人）、黃男（55歲、屏東市人），其中邱男因毒品案已遭法院通緝。5嫌均供稱是要在包廂內開毒趴助興，對於嫌犯說詞，警方持保留態度，正向上追查毒品來源及是否涉及販毒交易行為。

警方呼籲業者，如有情資發現轟趴、開毒趴等不法情事，可立即通報轄區派出所，並提醒業者依毒品危害防制條例第31-1條，業者負有通報責任並具相關罰責。而為展現打擊毒品犯罪決心，將持續透過「第三方警政」作為，把易犯罪熱點場所函請縣政府城鄉發展處、消防局等相關權責機關進行聯合稽查，以淨化社會治安、維護善良風俗。

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關鍵字：屏東,卡拉ＯＫ,毒趴,警察

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