男孩向她求婚　3歲女童不爽嫁「鎖喉制伏」：我做過最棒的事！

▲肯林與媽媽討論制伏男孩一事。（圖／翻攝自臉書／Scott Mcfetridge，下同）

國際中心／綜合報導

美國密蘇里州3歲女童肯林（Kynlee McFetridge）先前在跟媽媽聊天時，突然自爆她對一名男同學使出「鎖喉技」，原因是對方向她求婚，「小孩子不會結婚，所以我把他的頭夾在腋下。」天真可愛的影片在各大外媒掀起熱議，也讓許多網友紛紛笑翻。

母親克里斯汀（Kristen Kelly）原本先問孩子在幼稚園做了什麼，肯林聽聞後相當誠實的回答她動用了鎖喉技，成功把對方制伏，而她出手的理由則是因為男童向她求婚，她自認這個年齡還不妥。

▲肯林的背影也充滿氣勢。



對此，克里斯汀傻眼之餘又覺得有些好笑，她並沒有大聲責備女兒，而是語氣平淡說「我覺得你不該這樣做。」然而，肯林似乎很滿意自己的行為，還補充這是她有史以來做過最棒的事。媽媽則堅持繼續教育，「不，不要對男孩們鎖喉。」

其實，肯林才5個月大時曾接受心臟手術，她罹患法洛氏四重症（Tetralogy of Fallot）。父親史考特（Scott McFetridge）為了讓女兒變得健康，經常會帶著孩子玩摔角，「她當時落後其他小孩，我試著讓她更強壯，這樣她才能跟上」，但他坦承肯林似乎有點過於強悍了。

肯林補充，她並不想嫁給小男孩，但她和對方依舊是朋友。史考特1周前則把逗趣的影片分享到臉書，網友紛紛留言「這個女孩必須成為摔角選手」、「太可愛了」；還有人標記另一半並寫道，「嘿，你未來女兒的模樣」。