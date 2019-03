「美國正深陷危機」民主黨前州長宣布參選總統：華府需要能完成事的夢想家

▲科羅拉多州前州長希肯魯柏(John Hickenlooper)宣布參選總統。(圖/翻攝自推特)

國際中心/綜合報導

美國科羅拉多州前州長希肯魯柏於當地時間4日宣布,將加入民主黨總統大選提名戰,成為爭取民主黨提名中的第2位州長及第14位參選人。

綜合外媒報導,民主黨在官方推特上發表了一篇推文,稱美國正「深陷危機」,該篇貼文同時附上了一則希肯魯柏(John Hickenlooper)宣布將參選2020總統的影音。

▲▼希肯魯柏在推特上發布競選影音。(圖/翻攝自推特)

希肯魯柏在影片中說,「我之所以參選總統,是因為我們的國家正處於危機,讓我們所主張的一切受到威脅。」影片中,這段話出現的同時以川普作為背景。他說,華府需要夢想家,但同時也要能夠把事情完成,「我一再證明,我能讓人民團結在一起,去推動華府未能實現的進步變革。」

現年67歲的希肯魯柏是繼華盛頓州長英斯利(Jay Inslee)之後,第2位宣布競選總統的州長級人物。希肯魯柏曾是位地質學家,政治立場溫和,稱自己是個「乏味的人」,後因在科羅拉多州第一大城丹佛(Denver)接二連三開設啤酒館而致富,從此步入政壇。他同時也是民主黨少數能在2014年共和黨翻轉政壇時,存活下來的其中之一,並在科羅拉多受到歡迎。

It's official: I'm asking you to interview me for President. Our country is in crisis, and we need someone who knows how to bring people together and get things done. This is my record, but I've never done it alone. Join me: https://t.co/ta7aY0lTeY pic.twitter.com/HaCnK5paBU