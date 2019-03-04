黎明自辦重劃案涉弊　黎明幼兒園長林金連：證明不是胡鬧

▲台中黎明幼兒園林金連園長。（圖／翻攝自漂浪島嶼、高雄果菜市場土地不義徵收住戶自救會）



記者陳玉／台中報導

台中市黎明自辦市地重劃區涉弊，台中地檢署4日依背信罪起訴前立委、富有土地開發公司董事長楊文欣等14人；而長期反對此重劃案，曾向蔡英文總統、前台中市長林佳龍「血諫」的黎明幼兒園園長林金連對此回應「證明我們不是胡鬧」，強拆不參加重劃的黎明幼兒園根本不合理；中市府則表示，全案為起訴尚未判決確定，且與黎明幼兒園互不相涉，市府尊重司法判決。

▲▼黎明幼兒園園長林金連前往總統府陳情，但在面對府方人員時情緒激動，竟拿起身邊武器自殘。（資料照／記者黃彥傑攝）



黎明幼兒園位於黎明重劃區（單元二）內，該園佔地1800餘坪，1976年由園長林金連及其父親一起成立，2001年林金連繼承幼兒園2500萬元債務，土地雖是他名下，但代書疏漏未做地上建物保存登記，建物未登記合法也變成7兄弟姊妹共有。

因林金連拒絕參加重劃，與長億集團主導的重劃會打了長達8年官司，去年9月間台中高分院更三審再判幼兒園敗訴，林金連先是騎腳踏車衝撞前台中市長林佳龍座車，一度昏迷插管，出院後再到總統府內自殘，遭警制伏。

▲黎明幼兒園長林金連曾「逆向撞林佳龍」座車，一度昏迷插管。（圖／翻攝自徐玉紅臉書）



4日台中地檢署依背信罪起訴楊文欣等14人；對此，林金連回應，「證明我們不是胡鬧！」負責黎明自辦重劃區的公司非法組成，更用人頭地主取得掌控權，理監事選舉過程也違法，若要強拆不參加重劃的黎明幼兒園，立場根本站不住腳。

林金連說，起訴內容讓保留幼兒園出現轉機，但因離判決確定還很長，且重劃會提出800萬元擔保要拆幼兒園，幼兒園面臨被強拆，預計本週開始要籌募2580萬元反擔保費用，把幼兒園保住。

對此，台中市地政局表示，目前全案僅起訴，尚未判決確定，而單元二配地已達9成，都已完成土地登記，部分土地甚至已買賣轉移，其權益不至於受影響；而此案與黎明幼兒園互不相涉，市府就是尊重司法判決，並採適當方式處理。