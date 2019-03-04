　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

黎明自辦重劃案涉弊　黎明幼兒園長林金連：證明不是胡鬧

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

台中黎明幼兒園的林金連園長。（圖／翻攝自漂浪島嶼、高雄果菜市場土地不義徵收住戶自救會）

▲台中黎明幼兒園林金連園長。（圖／翻攝自漂浪島嶼、高雄果菜市場土地不義徵收住戶自救會）

記者陳玉／台中報導

台中市黎明自辦市地重劃區涉弊，台中地檢署4日依背信罪起訴前立委、富有土地開發公司董事長楊文欣等14人；而長期反對此重劃案，曾向蔡英文總統、前台中市長林佳龍「血諫」的黎明幼兒園園長林金連對此回應「證明我們不是胡鬧」，強拆不參加重劃的黎明幼兒園根本不合理；中市府則表示，全案為起訴尚未判決確定，且與黎明幼兒園互不相涉，市府尊重司法判決。

▲▼黎明幼兒園園長林金連前往總統府陳情，但在面對府方人員時情緒激動，竟拿起身邊武器自殘。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼黎明幼兒園園長林金連前往總統府陳情，但在面對府方人員時情緒激動，竟拿起身邊武器自殘。（資料照／記者黃彥傑攝）

▲▼ 黎明幼兒園 總統府前爆發衝突 。（圖／記者黃彥傑攝）

黎明幼兒園位於黎明重劃區（單元二）內，該園佔地1800餘坪，1976年由園長林金連及其父親一起成立，2001年林金連繼承幼兒園2500萬元債務，土地雖是他名下，但代書疏漏未做地上建物保存登記，建物未登記合法也變成7兄弟姊妹共有。

因林金連拒絕參加重劃，與長億集團主導的重劃會打了長達8年官司，去年9月間台中高分院更三審再判幼兒園敗訴，林金連先是騎腳踏車衝撞前台中市長林佳龍座車，一度昏迷插管，出院後再到總統府內自殘，遭警制伏。

▲▼ 黎明幼兒園長林金連「逆向撞林佳龍」座車。（圖／翻攝自徐玉紅臉書）

▲黎明幼兒園長林金連曾「逆向撞林佳龍」座車，一度昏迷插管。（圖／翻攝自徐玉紅臉書）

4日台中地檢署依背信罪起訴楊文欣等14人；對此，林金連回應，「證明我們不是胡鬧！」負責黎明自辦重劃區的公司非法組成，更用人頭地主取得掌控權，理監事選舉過程也違法，若要強拆不參加重劃的黎明幼兒園，立場根本站不住腳。

林金連說，起訴內容讓保留幼兒園出現轉機，但因離判決確定還很長，且重劃會提出800萬元擔保要拆幼兒園，幼兒園面臨被強拆，預計本週開始要籌募2580萬元反擔保費用，把幼兒園保住。

對此，台中市地政局表示，目前全案僅起訴，尚未判決確定，而單元二配地已達9成，都已完成土地登記，部分土地甚至已買賣轉移，其權益不至於受影響；而此案與黎明幼兒園互不相涉，市府就是尊重司法判決，並採適當方式處理。

ET快訊
快訊／電音天團「超凡」主唱陳屍家中！　享年49歲
快訊／玉山銀行搶匪落網！1分鐘得手50萬　板橋警方偵訊中
「它已經死了！」Momo日籍創作者自毀作品：覺得非常愧疚

關鍵字：黎明重劃,黎明幼兒園,台中地檢署,地政局

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

遶境隊伍留滿地垃圾　消防員「等1.5小時」沒人清：賞了我們一巴掌

兩方都酒駕上路！　無照高職男女「碰撞休旅車」巷口摔飛慘死

「板橋玉山銀行板新分行」遭持槍歹徒搶走50萬元　警全力追捕

影／遭獵槍轟癱的比特犬「雅美」愛撒嬌　飼主：都有綁好

台東婦4次酒駕遭判刑「第5次害死女兒」　前夫原諒求情：別判太重

快訊／廚餘桶棄嬰DNA報告出爐　與「新加坡小情侶」房內血跡吻合

三寶「插隊左轉」下秒悲劇撞車！後車再補刀檢舉...網狂重播讚爆：療癒

5車被噴漆20輪胎全遭刺破！　網嘆：遊宜蘭最悲慘回憶

疑黑吃黑遭圍毆男吞K他命　「要出人命了」被丟包醫院救不回

連選3家婚仲都吃虧　原來頭家都是同一人

熱唱姐火車內深情「高唱情歌」　被阻止狂嗆：唱好好在衝三Ｘ？

東京街頭測SOD聖物時間暫停器 高中妹老司機上身秒懂甜笑凍結

送走愛犬夢到「小嬰兒對我笑」2年後女兒出生趕同天報到

超商奧客取貨「證件用丟的」！　路人阿公勸阻遭嗆：你才沒教養

孫安佐PK館長「被打很慘」！　右眼驚見黑輪：腳快站不起來

路人合照Selina：他是誰？　張軒睿強撐笑...尷尬退出鏡頭外

婦人速食店大聲唱歌「不買餐」　遭投訴反嗆警：我曾經消費過

別人東西被偷會提醒or離開？ 一日扒手體驗實測社會正義感

埃及聖䴉30年極速複製近萬隻　威脅生態... 林務局：空氣槍撲殺

狼犬遭棄好焦慮天天「打翻水盆」 寧可餓肚只想討摸：有人愛我嗎

疑黑吃黑遭圍毆男吞K他命　「要出人命了」被丟包醫院救不回

連選3家婚仲都吃虧　原來頭家都是同一人

快訊／玉山銀行搶匪落網！1分鐘得手50萬　板橋警方偵訊中

黎明自辦重劃案涉弊　黎明幼兒園長林金連：證明不是胡鬧

告倒「新店戰神」更囂張！31歲男疑毒駕撞3車…掏棒亂鬥　還打警察

被劫200萬竟沒報警　4匪見「牛董」竟是「肥羊」...再綁一次

拍17歲女Coser264張性愛照！　攝影師愛用「情趣用品」當配件

網售「一飛沖天」沖出問題　業者提不出許可證明起訴

性侵同居人女兒！他嗆「妳媽在旁邊小聲點」...結果最後居然免關

影／土城47歲男街口被仇家堵到！　屁股慘遭連轟3槍

可樂杯破裂割傷人！網爆料「發生過很多次」　麥當勞回應了

WSBL／太亢奮忘記從禁區打　國泰驚險11分退台元

磁場合＝有錢賺！12生肖「貴人方位」曝：龍族創業趁現在

蔡詩芸「不想分開」臉埋肩膀狂蹭！　王陽明哄妻「親親抱抱全來」閃炸

UBA／生涯三度攻蛋　羅建斌盼帶學弟體會大戰氣氛

夜哨遇小蜜蜂妹賣肉粽！他爽吃「下秒腐爛長蛆」嚇昏…老兵曝殘忍真相

疑黑吃黑遭圍毆男吞K他命　「要出人命了」被丟包醫院救不回

習近平3月出訪歐洲　傳回程佛州海湖莊園再會川普簽協議

綾瀨遙親民有求必應！飆31字超長中文...黃子佼當場傻了

日本「好感度女神」綾瀨遙來了！　公開最愛台灣美食：一次吃13個

苦等軍人男友退伍2年！　 德女模飛13hr接人爆哭

社會熱門新聞

廚餘桶棄嬰DNA出爐　與新加坡..

警臨檢酒店！爆乳妹旁邊補妝…顧..

26歲警疑主動脈剝離　猝死值班..

遶境隊伍留滿地垃圾　消防員嘆最..

警察夫值勤昏迷　妻跪27天求白..

比特犬太凶　男拿獵槍打癱牠

豐原翁山中鬼打牆　果農：第3個..

延長線走火1死　男大生判賠31..

帝寶直銷妹「害保全上吊」染毒被..

即／板橋玉山銀行板新分行遭搶5..

愛車被兩把剪刀暴力捅進　網：內..

「腦內神秘聲音控制我！」士林弒..

5車被噴漆20輪胎全遭刺破！遊..

快訊／士林碩士女弒母　檢晚間聲..

更多熱門

相關新聞

黎明重劃弊案不法獲利61億　14人被起訴

台中市黎明自辦市地重劃區弊案，前立委、擔任富有土地開發公司董事長楊文欣等14人，涉嫌虛設人頭地主468人、每人僅持有約1張A4大小土地，並以人頭取得理監事席次，更虛增重劃及拆遷經費12億7千萬餘元，初估獲不法利益約新台幣61億餘元，台中地檢署4日依背信罪起訴楊等14人。

房價又變貴？　10月北市交易量減1成

老師滑手機救生員聊天　男童泳池溺水8分鐘

社子島拆遷安置 4月舉行聽證會

2女戰8男　情侶辦烤肉雜交趴遭逮

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

11歲童吞藥亡　狂唸：會聽從主人

騎士怒：為何要一直拿我的布　苦主說小撇步

哈日族手刀快衝！日圓貶破0.28　換5萬台幣可多吃8碗拉麵或去1趟迪士尼

漢來海港3月起當日壽星平日享6折

《初戀》女主角愛上繼母爆蕾絲情

買壽司車不見　監視器看崩潰一幕

辦好市多會員值得？網：不常逛就選這張卡

逆向撞毀轎車　騎士秒遭斬首釀3死

特斯拉「600萬→300萬」！貸款車主衝總部抗議

洛威拿當扶手　陪9旬嬤慢慢散步

彰化放棄2020台灣燈會讓給台中　 網酸：縣長英明

3月限定這14天能免費登上海軍軍艦

隋棠被女兒拍下睡醒瞬間　網嚇傻：根本Tony

寶可夢卡匣被酸「好爛」　男童淚：都我寶貝

樂桃飛沖繩只要777元！5日手刀開搶

更多

最夯影音

更多

熱唱姐火車內深情「高唱情歌」　被阻止狂嗆：唱好好在衝三Ｘ？

東京街頭測SOD聖物時間暫停器 高中妹老司機上身秒懂甜笑凍結

送走愛犬夢到「小嬰兒對我笑」2年後女兒出生趕同天報到

超商奧客取貨「證件用丟的」！　路人阿公勸阻遭嗆：你才沒教養

孫安佐PK館長「被打很慘」！　右眼驚見黑輪：腳快站不起來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面