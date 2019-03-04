黎明重劃弊案不法獲利61億　楊文欣等14人被起訴

▲黎明幼兒園被列入住宅重劃區產生爭訟問題，園長林金蓮等人曾多次抗議陳情。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者陳玉／台中報導

台中市黎明自辦市地重劃區傳弊案，前立委、擔任富有土地開發公司董事長楊文欣等14人，涉嫌虛設人頭地主468人、每人僅持有約1張A4大小土地，並以人頭取得理監事席次，更虛增重劃及拆遷經費12億7千萬餘元，初估獲不法利益約新台幣61億餘元，台中地檢署4日依背信罪起訴楊等14人。

起訴書指出，56歲前省議會議員、前立委及長億公司副董事長楊文欣，自95年4月起到96年11月期間，擔任富有公司董事長、總顧問，並參與黎明重劃區（單元二）的各項重劃業務，與傅宗道、林世民、紀玉枝等4人為公司決策小組。而該重劃區緊鄰七期重劃區，面積約186公頃，為台中市面積最大的自辦市地重劃。該重劃工程由富有公司承辦，重劃總費用69億8千萬餘元。

▲富有土地開發公司於臺灣大道二段上的長億金融大樓內。（圖／翻攝自Google map）

檢方調查，林世民為讓富有公司與黎明重劃籌備會取得重劃主導權，由富有公司出資在95年間在重劃區內購買2筆土地，分別登記在黃男等468人名下，每人持有面積僅約24到28公分見方，約一張A4紙張大小。

而楊文欣等人為取得黎明重劃會理監事席次，由富有公司出資購買土地，再登記在傅等人名下，順利取得重劃會13名理事中的7席、3名席事，掌控黎明重劃會運作。

黎明重劃會在97年1月間檢送重劃計畫書給台中市政府核定，利用虛增重劃經費12億7668多萬元，包括虛增拆遷補償費2億3千萬餘元、虛增公共設施工程費10億4千萬餘元等，以重劃後平均地價為3萬1419元／平方公尺計算，富有公司因虛增費用可取得4萬634平方公尺（約1萬2291坪），初估不法利益至少新台幣61億4550萬元。