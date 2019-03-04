影／兩岸青年看過來　第三屆WE愛短片大賽最新宣傳片釋出

記者魏有德／綜合報導

第三屆WE愛短片大賽自1月8日啟動，向兩岸青年徵集上海、台北兩地城市間關於「我們愛」的故事。主辦單位近日釋出最新宣傳片，片中呈現前兩屆入圍者參加「電影大師交流營」花絮及第三屆大賽新亮點，提醒欲參加短片大賽的兩岸青年，把握機會報名。

▲第三屆We愛兩岸青年短片大賽，參賽者將透過鏡頭，訴說滬台兩地城市間「我們愛」的故事。（圖／記者魏有德攝）

大賽自啟動後，只有3個月的時間接受兩岸青年作品報名，選出60部作品入圍最後名單，並將受邀參加在上海舉辦為期一週的「電影大師交流營」。交流營活動透過大師授課、實地拍攝及參觀電影拍攝片場等，提供入圍者文化交流、及參加上海國際電影節活動的機會。

據了解，本屆交流營首度增加「上海國際電影節市場展」、「工作招聘會」等活動，讓入圍的青年電影人有接觸實務經驗、累積工作經驗及和業界產生連動的機會。

▲WE愛青年短片大賽評審團包括兩岸影視產業菁英。（圖／記者魏有德攝）

此外，宣傳片也秀出來自兩岸專業的評審團隊，包括，大陸知名導演張建亞，上海戲劇學院教授石川，資深演員趙靜、馬景濤，資深監製李亞梅、資深剪接師陳博文、資深監製陳鴻元，台灣微電影協會秘書長賴麗雪等。

青年短片大賽評審團主席張建亞在啟動儀式上表示，數位化後，拍電影變得容易許多，短片微電影美學呈現了屬於自己的特點，漸漸成長成為一種獨立的形式，「對大家而言，非常有啟發，非常有意思，非常有前景」。

▲第二屆WE愛兩岸青年短片大賽 。（圖／記者魏有德攝）

大賽舉辦至第三屆，為使青年電影人作品有可以發揮的舞台，增加兩岸青年電影人及文化創意人才中的影響力，報名參賽作品數量逐年上升，第二屆共收到兩岸參賽作品2119部，經主辦單位評估，本屆參賽作品數量有望再創新高。

