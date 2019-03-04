上交所推科創板16條審核標準　3大類企業優先推薦

▲上交所發佈科創板16條審核標準，3大類企業優先推薦。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國政協會議開幕，科創企業與金融服務的聯繫成為經濟發展趨勢的熱門討論話題。上海證券交易所昨（3）日晚間推出上市推薦指引配套，以「急用先行」的原則及問答形式，將科創板定位要求納入規範。綜合陸媒報導，《上市推薦指引》規定優先推薦三類企業及新一代資訊技術、生物醫藥等重點推薦領域。

▲上交所發佈科創板《上市推薦指引》。（圖／翻攝每日財經網）

《每日財經新聞》報導，上交所發佈《上海證券交易所科創板企業上市推薦指引》，保薦機構應依先推薦：符合國家戰略、突破關鍵核心技術、市場認可度高的科技創新企業；屬於新一代資訊技術、高端裝備、新材料、新能源、節能環保以及生物醫藥等高新技術產業和戰略性新興產業的科技創新企業及互聯網、大數據、雲計算、人工智慧和製造業深度融合的科技創新企業。

▲上海證券交易所。（圖／翻攝新華網）

指引中提到，保薦機構應準確把握科技創新企業的營運特點，評估企業科技創新能力等，關注企業「是否掌握具有自主智慧財產權的核心技術」、「是否擁有高效的研發體系」、「是否擁有市場認可的研發成果」、「是否具有相對競爭優勢是否具備技術成果有效轉化為經營成果的條件」及「是否服務於經濟高品質發展」等特質。

此外，上交所同時發佈《上海證券交易所科創板股票發行上市審核問答》，對科創企業發行條件和上市條件相關事項提出16項問答，提供想要在科創板上市的公司有疑慮時查詢。



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