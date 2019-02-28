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影／半夜餵奶起爭執…她哭鬧「我很累」　20歲男掐死18歲妻：下輩子還想在一起

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▲▼來生還想在一起…屁孩深夜餵奶撞床腳　失控掐死「崩潰妻」。（圖／翻攝自微博）

▲俞男宣稱夫妻平日感情好。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

上海一名20歲俞姓男子於半夜起床餵孩子喝奶，不小心將18歲的老婆吵醒後，因受不了對方崩潰哭鬧，還拳打腳踢，於是在一怒之下轉身掐死自己的妻子。他供稱，平日夫妻感情很好，當晚也不知道自己掐了多大力，「下輩子還想在一起。」目前法院初步認定，俞男觸犯故意傷害致人死亡罪。

綜合陸媒報導，2018年8月，俞男在深夜2點半聽到兒子醒了，於是下床餵奶，洗完奶瓶回房後，因為房間昏暗不小心撞到床腳。18歲妻子被吵醒後怒罵，「你煩不煩，我很累」，接著崩潰哭鬧，更一度對著俞男背部拳打腳踢。

俞男先把孩子交給媽媽抱走後，終於忍不住怒氣，轉身將妻子壓在床上，最後失控掐死對方。他說，當時「不知道自己出了多大的力」，「救護人員抵達後，用手電筒照了我老婆的瞳孔，但他當時說了些什麼我也不知道。」俞男的妻子隨後在醫院被宣告不治。

▲俞男宣稱夫妻平日感情好。（圖／翻攝自微博）

▲網友紛紛替死去的俞男妻子抱不平，要俞男放過她。（圖／翻攝自微博）

經法醫鑑定，俞男妻子是被扼頸窒息而死；法院初步認定俞男犯下故意傷害致人死亡罪，將擇日再判。網友紛紛留言，「不婚不育保平安」、「算了吧，下輩子別再害人了」、「兩個小屁孩」、「下輩子也不放過人家？」

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關鍵字：上海,屁孩

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