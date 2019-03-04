來台念研究所卻淪為黑工！育達科大菲籍生淚訴：為夢想變奴隸

▲受害女學生Trixie（中）出面控訴，講到一半卻忍不住哭了出來。（圖／翻攝自臉書直播）

生活中心／綜合報導

再度爆出大學把外籍生當外勞！民進黨立委張廖萬堅、黃國書，今（4）日踢爆苗栗育達科技大學，涉嫌透過與仲介代辦公司合作，招攬菲律賓大學畢業生來台攻讀碩士，還強逼學生不得拒絕工作安排，否則視同違約，要「自願退學」，契約還設保密條款，洩漏要罰50萬元。

受害研究生Raymark表示，事前並未被充份告知學費金額或工讀內容，後來知道工作性質危險又辛苦，且與所學無關，真的很錯愕，「為了實踐夢想而成了奴隸」。另一名受害女同學在現場忍不住啜泣，她說，工廠的工作是下午4時到半夜12時，每天早上起床都止不住淚水，因為手指實在太痛了。

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▲菲律賓大學畢業生來台留學攻讀碩士，卻被強迫從事勞力作業。（圖／張廖萬堅辦公室提供）

繼去年爆發康寧大學、醒吾科技大學「黑工」事件後，立委再揭露育達科大也有同樣狀況，今日陪同受害學生，出面召開記者會。張廖萬堅要求教育部必須拿出具體辦法，建立各校招攬國際生的合理監督輔導機制，並暢通國際生的溝通申訴管道，不要「爆一件才處理一件！」

張廖萬堅表示，這批菲律賓學生去年來台，人數約52人左右，據學生投訴，負責招募、代辦留學的「中華飛世文化教育發展協會」，當初並未告知需打工，也未說明工作內容、待遇等，入境後把學生帶到另一間華維思公司要求簽署「工讀計畫協議書」，需依安排從事勞力工作並簽訂保密條款，一旦洩漏工作內容，需賠償50萬元。

▲簽訂的不平等條約，讓外籍生想逃都難。

留學生工讀時間相當長，一周五天、每天8小時以上，被安排在地磚工廠從事勞力作業，每天下課後從下午4點工作到晚上12點，甚至沒課的時候還要從早上8點工作到晚上8點，種種嚴苛的工作條件讓許多學生感到吃不消，請求校方協助，卻只得到「自願休退學申請書」。

教育部政務次長劉孟奇保證，將以學生的權益為最優先，也告訴育達科大「不要挑戰教育部」，全力協助受害學生留在台灣繼續就讀，也會協助尋找合適的學校進行轉學，育達的切割行為完全不能忍受，校方怎麼可能會不知道，該移送檢調就移送。技職司司長楊玉惠也說，育達的外籍生，不論是一般生或新南向產學專班皆將停招。

張廖萬堅指出，飛世與華維思的負責人是夫妻，與育達顯有合謀嫌疑，教育部應深入追查究責，保障已來台學生權益，仍有在台就讀意願者，必須積極協助並維護權益，有關學生工資的不明代扣款項，勞動部也要介入，幫學生取回應得的薪資、追回業者違法收取的仲介費，並移送違法的仲介業者。