大湖、泰安紅肉李暖冬不開花結果　農民心慌恐血本無歸

▲苗栗縣大湖、泰安種植紅肉李地區，因暖冬影響，到了開花季卻不見開花，農民憂心不會結果 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣大湖、泰安，這季節正是紅肉李開花茂盛的時候，但因最近暖冬現象頻繁，導致農作物生長大亂，苗栗縣大湖地區農會近日接獲農民反映，說民眾種植約300公頃的紅肉李，遲遲無法開花，恐影響結果，辛苦栽種的作物將化為烏有。

果農表示，以往這個時候，遍地早已開滿了白色李花，也吸引不少人潮來觀賞，而今年受暖冬影響，開的花寥寥無幾，農民現在非常擔心，在這樣下去，5、6月份果實無法收成，恐將血本無歸。

▲以往這季節遍地開滿了雪白色李花，而今年卻只有幾朵小花稀疏的生長著。（圖／記者黃孟珍翻攝）

大湖地區農會表示，紅肉李通常在每年的10月至11月休眠，之後到了隔年1月份左右會甦醒，接著2月份開花，而開花後紅肉李才能開始授粉、結果。而今年天候異常，寒冷的天氣不多，導致本來藉低溫休眠來儲存養份的紅肉李果樹養分儲存不夠，以至無法促使果樹開花。

大湖農會初步估計，今年約有300公頃的紅肉李果園受到影響，大多數的李樹不會開花，農會也將邀請專家學者到場會勘，看看有無補救的措施，若真為無法開花將報請中央來爭取天然災害補助。