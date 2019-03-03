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上任50天14項政績　蘇貞昌單押X2報乎你知！還酸韓國瑜

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▲▼蘇貞昌50天14項改革。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書影片）

▲蘇貞昌透過影片細數上任50天以來，所推動的14項改革。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書影片）

政治中心／綜合報導

2018九合一選舉，民進黨兵敗如山倒，行政院長蘇貞昌再接閣揆。如今，蘇貞昌接閣揆邁入第50天，他也在臉書分享一支影片，影片使用網路新聞風格，以Google翻譯的Google小姐語音的方式，細數他上任50天以來的14項改革。

在影片中，蘇貞昌指出，接任閣揆50天以來，他已經陸續推動14項改革，第一，批准太空計劃第三期，讓太空產業有政府靠；第二，銀行簡政便民，熟客不再覺得超困擾；第三，承諾新北選戰對手（指新北市長侯友宜），金山衝浪基地，一起打造；第四，建設不分藍綠，核定台中74號連結國道。

第五，增加18台X光機，掃描旅客行李，通關效率高；第六，宣示外籍旅客，拒絕罰款不得入境，說到做到；第七，提升海巡警消醫療福利，以後跟軍人一樣好；第八，改變低頭唸稿模式，用動態影像做施政報告。

第九，提出專法，要讓同性伴侶也能登記結婚、白頭偕老；第十，輔助農機，讓農民工具負擔減少；第十一，協調貨運業，讓假日農產也能運銷；第十二，7千家企業，專心拚經濟，到期臨登工廠，繼續輔導；第十三，補助輔助汰換老車，改善空汙，體諒基層辛勞；第十四，三歲子女爸媽，可同領津貼，照顧雙寶。

蘇貞昌還說，人生的劇本早已寫好，但無法偷看，所以更要全力以赴，「這是衝衝衝內閣的五十天紀錄，有你的支持，讓我們可以做得更好！」

值得注意的是，影片中旁白說，「是不是該讓小編放假去個峇里島」，疑似暗酸高雄市長春節帶家人去峇里島度假一事。

影片一出，網友紛紛留言回應，「衝衝衝院長94讚！」、「世界最接地氣的院長，太神啦」、「同樣是光頭，一個體力這麼好，一個喝酒就睡倒」、「怎麼沒有生病也沒請假？喝瓶酒再直播也可以」

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