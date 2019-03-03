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黑白兩道情報站「錦華樓」熄燈　警方辦案方式轉變是關鍵

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▲▼錦華大飯店。（圖／翻攝自google地圖）

▲錦華樓。（圖／翻攝自google地圖）

記者黃巈禾／台北報導

知名江浙菜餐廳「錦華樓」，有「黑白兩道情報站」之稱，在台北市中山區屹立40餘年，但去年3月傳出因租金太高、景氣不佳，造成嚴重虧損歇業。資深媒體人彭華幹3日接受《ETtoday》記者訪問時透露，警方辦案方式轉變也是客源減少的關鍵之一。

彭華幹表示，錦華樓之所以能成為「黑白兩道情報站」，主要是地緣因素，中山區龍蛇混雜，這使得中山分局成為台北市破案績效要求最高的分局，透過與黑道交換情資，讓破案效率提升，再加上錦華樓菜色美味、價位中等，錦華樓自然成為黑白兩道情報交換的首選。

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彭華幹指出，竹聯、四海、松聯、天道盟、血盟幫與警方都喜歡在錦華樓辦聚會，黑白兩道各自聚餐宴客時，也可看見黑白兩道人員彼此跑包廂、交換情資，感情融洽，這可說是只有在錦華樓才能看到的場景。

錦華樓創辦人夏照林曾坦言，過去25年來，光繳房租就交了3億多，實在無法承擔150萬的高額租金，與千萬元的年虧損，因此，苦撐3年後決定在去年3月歇業。

對此，彭華幹分析，高額租金與經濟不景氣只是原因之一，主要還是與警方改變破案方式有關，過去錦華樓是黑白兩道互相妥協、較勁的場域，但近來警方不允許刑警與黑道走近，黑白兩道交流減少了，相對地，也影響錦華樓的客源。

最後，彭華幹也感嘆，錦華樓以道地江浙菜遠近馳名，尤其是魚燒飯，如今錦華樓熄燈，也象徵著黑白兩道情報交換的歷史繁華落盡，道上身影不復見，少了黑白協商管道，是一種改變，但對治安是好或壞，值得深思。

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關鍵字：錦華樓,黑白兩道

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