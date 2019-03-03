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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

館長拒跟賣國賊直播　統促黨嗆「到店門口三字經比賽」

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▲▼ 白狼跌倒。（圖／攝影中心攝）

▲「白狼」張安樂抗議時不慎跌入棺材。（圖／攝影中心攝）

政治中心／綜合報導

成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢，向中華統一促進黨喊出，「拒跟賣國賊直播」，引起統促黨成員不滿，痛批館長是「膽小如鼠的俗辣」，並揚言要到成吉思汗門口「比賽三字經」。

統促黨總裁「白狼」張安樂日前帶棺材到立法院抗議行政院長蘇貞昌的「掃把應戰」說，差點跌進棺材裡，被館長在直播中調侃，「我來教您怎樣有效快速統一！」，引發統促黨成員不滿，要求面對面直播，結果館長回應「我不跟賣國賊直播」。

對此，統促黨成員白茉莉3日在臉書發文表示，連美國都不敢承認台灣是一個國家，台灣是中國大陸的一省，更是國際情勢，何況據大法官釋字第644號，主張共產主義屬合法權利，而館長卻以賣國賊形容統促黨，簡直無視大法官釋字，並違反中華民國陸軍的誓詞。

白茉莉還說，「不會挨痛的戰場都不敢上，館長，這不像你！」，還以為館長帳號被盜，冒用館長名義回應的是一個膽小如鼠的俗辣而已，既然館長不跟統促黨直播，那他們就去拜訪館長、交換意見。

統促黨捍衛隊隊長李承龍，也分享白茉莉的貼文，並寫下諺語「醃雞翅大，飛不如鳥；蜈蚣百足，行不如蛇。」，並嗆聲「你要跟我比閩南語『三字經』朗誦比賽嗎？我可以到你店門口，直接『比賽』。」

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關鍵字：館長,統促黨,白狼

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