1萬5「保命錢」找回　老嫗激動落淚：台灣人真好

▲恆警通知78歲朱姓婦人領回遺失的1萬5千元，讓她激動落淚。

記者陳崑福／屏東報導

78歲屏東縣滿州鄉朱姓婦人日前遺失1萬5千元保命錢，心急如焚之際，接獲警方通知有人撿到該筆現金，當她領回剎那，感動到激動落淚，讚台灣真是一個溫馨社會。

恆春警分局滿州分駐所警員潘誌鎔、潘柏恩平時就熱心為民服務，日前執行勤區查察勤務時，接獲孫姓鄉民報案，指在滿州農會前拾獲新台幣1萬5千元，心想遺失者心裡一定很著急，趕緊送到派出所招領。

2員警調閱監視器畫面，看到是一位白髮蒼蒼的老婦人所遺落，警方訪查附近居民多時，突然有一位居民聲稱認識該位居住於九棚村的朱姓婦人，警方詢問住處後通知至所認領。

正心急如焚朱婦正在找尋遺失的金錢，接獲警方通知，喜出望外，趕到派出所，警方詢問這筆錢是否於當日早上將錢放在外面的椅子上，其敘述的內容與拾得人敘述吻合，反覆查證後確是朱婦遺失，便將該筆金錢發還。

朱姓婦人說，該筆現金是她保命錢，一旦遺失，她生活無著就陷入困難，對潘員2人熱心協助與警方迅速、熱心協助激動落淚、再三道謝。

恆春分局分局長楊龍祥肯定潘員兩人主動尋找失主的執勤態度，值為同仁表率，並呼籲民眾遺失或拾得物品莫慌張，可就近請當地警方協助，也請妥善保管自身財物，不讓不法之徒有機可趁。