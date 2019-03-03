力挺立委好人才　林智堅：一起當郭國文的靠山和後盾

▲新竹市長林智堅南下台南，陪師兄郭國文到新化掃街拜票，籲請台南鄉親一起當郭國文的靠山和後盾，讓實在做事的郭國文能順利當選。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

隨著立委補選的腳步加近，國民兩黨間的對決態勢越來越明顯，3月3日新竹市長林智堅南下台南，陪師兄郭國文到新化掃街拜票，籲請台南鄉親一起當郭國文的靠山和後盾，讓實在做事的郭國文能順利當選，繼續為台南的發展貢獻心力。

林智堅市長提到，郭國文是他擔任議員時的師兄，雖然兩人各自服務在新竹市與台南市，但平常兩人就常對市政議題交流討論，後來郭國文到中央勞動部任職後，如何增進勞工的權益，更成為他們的日常話題。林智堅稱讚郭國文是個做事實在的人，不會空口白話，相信未來如果能進入國會，一定會盡力為台南農、漁民的爭取更多福利，並讓台南的工商發展更快、更好。林智堅懇請台南鄉親一起當郭國文的靠山和後盾，讓做事實在的郭國文能順利進入國會，讓台南的發展更好。

林智堅陪同郭國文在新化老街拜票，沿途的鄉親和攤商非常熱絡，握手和拍照不斷，「林市長好帥！」、「郭國文當選！」的加油聲也一起響起。結束掃街行程，林智堅要搭高鐵回新竹，郭國文親自開車送林智堅去坐高鐵。兩人在車上開直播，談起政策與施政，林智堅有許多心得跟郭國文分享：「台南跟新竹有許多相似的地方，同樣都有一流大學，也同樣有科學園區，竹科每年都為新竹提供上兆的產值。南科是台南產業龍頭，南科的建設帶動台南的經濟發展，因此選出一個好立委延續南科的建設是非常重要。」

郭國文也補充說，南科發展還有許多可以改進的空間，許多南科人都會到外地出差，最便捷的交通工具就是高鐵，但是從新市到沙崙站的接駁車每天只有12班，平均間距74分鐘，而且只有站站停的區間車，最快也要43分才能從善化、南科到高鐵站，實在是不符南科生活圈的需求。未來如果當任立委後，他會爭取南科至沙崙間有直達車，南科與高鐵的距離縮短在30分鐘內。