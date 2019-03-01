「農委會瞎搞不是第一次」　他批陳吉仲：不要我們拚訂單你耍官威扯後腿

▲「Lin bay 好油」在臉書上批陳吉仲 。（圖／翻攝「Lin bay 好油」臉書）

記者崔至雲／台北報導

高雄市長韓國瑜出訪星馬跟當地業者簽下億元合作訂單，卻被農委會主委陳吉仲狠酸，雙方隔空互嗆。粉絲專頁「Lin bay 好油」在臉書上指出，下星期就是東京食品展，這幾年農委會主導狀況頻頻，今年更是誇張，今年農委會行銷記者會竟辦在第一天下午，「天啊！要求展覽的第一天下午把參展廠商拉到展產外開記者會，是叫大家展位放空不要展嗎？根本莫名其妙。」

「Lin bay 好油」指出提到，東京食品展是我國目前最大的農食廠商海外展覽台灣，去參加是好事，不只是走出去行銷，也可以順便看看其他國家的食品，了解到食品的趨勢等，而過去幾年東京食品展都是由高雄市政府主導，但這幾年改成農委會主導，就開始出現一些狀況，今年更是誇張。

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▲「Lin bay 好油」對陳吉仲表示，不要我們去拚訂單，你在後面耍官威扯後腿。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

「Lin bay 好油」舉例，每年在展前，都會照例招開一場聯合行銷、參展者的記者會，而他第一次遇到陳吉仲跟他握手就是2016年的展前記者會，那場記者會下面也是我們台灣的參展業者把位子坐滿，而食品展最重要的就是第一天，第一天是最多買方會來的一天，所以參展最認真的也是第一天，大家都會乖乖在攤位上，要跑攤位四處跑也往往是第二天之後的事情了，所以記者會當然要開在參展前一天，但是農委會今年的行銷記者會竟然不是在開展前，而是辦在第一天下午。

「天啊！竟然要求展覽的第一天下午把參展廠商拉到展產外的飯店去開農委會的記者會，這樣是叫大家展位都放空不要展出了嗎？」「Lin bay 好油」直言，還是叫國外的採購、客人不要在展場找參展廠商，來展館外的飯店看我們台灣的農食產品，如果這些參展廠商都像往年一樣捧場參加記者會，那不就出現國家展館都沒人在攤位上，只剩下翻譯在攤位，大家都消失了這種神奇情況嗎？「根本莫名其妙」。

「Lin bay 好油」表示，農委會是主管機關，願意跟廠商聯合行銷願意舉辦記者會這些都是好事，但不是變成你自己亂訂時間，然後要廠商放下展覽配合你，放下展覽去參加你的記者會，「陳吉仲帶領的農委會瞎搞也不是第一次這樣了，加油好嗎！」、「陳主委，不要我們去拚訂單，你在後面耍官威扯後腿」。

對此，農委會國際處副處長林家榮指出，林家榮表示，今年本會記者會暨商洽會在3月5日開展當天舉辦，是回應日本買主與通路業者的建議，因為業者只會在開展後才會到展場，願意就近出席我國舉辦的商洽會；倘在3月４日舉辦，日本業者特別提前前往參加的意願不高，那商洽會的舉辦將失去意義。

另外，林家榮也提到，我國22家「台灣農產館」業者受邀參加商洽會，大多數業者並非1人前往參展，所以屆時不會有攤位鬧空城計的問題，本會在商洽會會場有準備每個業者的展示桌，倘有部分業者確實無法參加商洽會，也可以在展示桌放置商品與DM，日本業者如有興趣，還是可以前往「台灣農產館」洽談。



「Lin bay 好油」臉書全文：

下星期就是東京食品展了，東京食品展是陳菊在市長任內聯合南部縣市共同參展，是我國目前農食廠商最大海外展覽。

去參加東京食品展當然是好事，不只是走出去行銷，也可以順便看看其他國家的食品，了解到食品的趨勢等，所以我這幾年都會自費去東京食品展，今年則是直接跟國外合作廠商約試樣。

東京食品展過去都是高雄市政府主導，這幾年改成農委會主導，就開始出現一些狀況，今年更是誇張。

今年發生甚麼狀況呢？每年在展前，都會照例招開一場聯合行銷、參展者的記者會，我第一次遇到陳吉仲跟他握手就是2016年的展前記者會，那場記者會下面也是我們台灣的參展業者把位子坐滿。

食品展最重要的就是第一天，第一天是最多買方會來的一天，所以參展最認真的也是第一天，大家都會乖乖在攤位上，要跑攤位四處跑也往往是第二天之後的事情了。

所以記者會當然要開在參展前一天，但是農委會今年的行銷記者會竟然不是在開展前，而是辦在第一天下午。

天啊！竟然要求展覽的第一天下午把參展廠商拉到展產外的飯店去開農委會的記者會，這樣是叫大家展位都放空不要展出了嗎？

還是叫國外的採購、客人不要在展場找參展廠商，來展館外的飯店看我們台灣的農食產品。

如果這些參展廠商都像往年一樣捧場參加記者會，那不就出現國家展館都沒人在攤位上，只剩下翻譯在攤位，大家都消失了這種神奇情況嗎？根本莫名其妙。

農委會是主管機關，願意跟廠商聯合行銷願意舉辦記者會這些都是好事，但不是變成你自己亂訂時間，然後要廠商放下展覽配合你，放下展覽去參加你的記者會。

不過陳吉仲帶領的農委會瞎搞也不是第一次這樣了，加油好嗎！陳主委，不要我們去拚訂單，你在後面耍官威扯後腿。