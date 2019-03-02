「會先離婚再娶妳」！男老師趁校外教學...溜進房拐高職妹上床

▲男老師誘拐女學生上床。（圖／示意圖非當事人／記者黃克翔攝）

社會中心／綜合報導

在南部某高職任教的35歲施姓男老師日前與17歲女同學大談師生戀，就算結婚之後也繼續劈腿偷吃。之後女學生感到心冷，才把此事告知家長並怒控施男性侵，學校調查後以違反《教師法》規定將他解聘，施男不服提起行政訴訟，但是被高雄高等行政法院打臉，判決敗訴。



施男過去擔任該校的教師兼訓育組長，當時他已有論及婚嫁的女友，2016年2月間，他利用帶學生出國教育旅遊的機會，連續兩個晚上都到女同學的房間發生性關係，回國之後便開始交往，但1個月後，施男就與女友結婚，他向女學生表示，「我還是很愛你，我可以先跟她結婚，再跟她離婚，之後我可以娶你啊」。

女學生基於對施男的信任，便相信這個說法，兩人之後繼續維持性關係，直到隔年6月才被女學生的家長發現，向學校反應並提告施男性侵。不過，屏東地檢署調查後認定，女學生控告施男性侵罪證不足，這個部分判決處分不起訴。

學校則是成立了性平會調查，雖認定施男沒有性侵行為，但是已經違反《教師法》中的「行為違反相關法令，經有關機關查證屬實」，再加上情節重大，於是在2017年8月移由教評會審議後將施姓教師解聘。

▲男老師已婚卻仍劈腿女學生。（圖／視覺中國CFP）



施男不服解聘處分，憤而提告。他表示跟女學生之間是你情我願，依教育部函釋認定屬於「私德爭議」，另外，《教師法》第14條在2013年修正後，條文改為「行為違反相關法令，經有關機關查證屬實」，但是他僅有談師生戀，且檢方對性侵部分也處分不起訴，並沒有違反其他法令，因此校方不能用「違反相關法令」的理由將其解聘。

施男更搬出「大法官第702號解釋」認為，校方將他解聘並處分終身不得再任教職，此舉違法剝奪了工作權，害他無法再獲得任何學校聘任，到現在都沒有工作，只能在家照顧剛出生的嬰兒，原處分手段顯然過重。

對此，校方反駁，施男不只有發展師生戀，還和未成年女學生持續發生性關係，甚至婚後1年多還繼續交往，除了施男自己涉嫌觸犯通姦罪外，更讓女學生陷入觸犯相姦罪的法律風險，這樣的舉動有損師道，更有違專業倫理，對學生人格發展及學校聲譽影響甚鉅。

高雄高等行政法院審理後也表示，因應司法院釋字702號解釋而修正的教師法第14條，並沒有排除教師違反專業倫理以及與學生發生性關係的案件類型，而施男所提出的教育部函釋，也並未界定師生戀僅屬私德爭議。

合議庭更提到，該函釋列舉的情形為「與18歲以上學生發生師生戀」，而施男利用校外教育旅行的機會，與當時「未滿18歲」的女學生發生性關係，因此無法類比適用。合議庭，施男明知不得與學生發展有違專業倫理的關係，卻仍利用職務與未成年女學生發生性關係，已構成《教師法》解聘要件，且情節重大，因此駁回施男請求，維持解聘原處分。