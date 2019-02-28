林佳龍視察壯圍沙丘旅服園區　盼帶動宜蘭地方觀光發展

▲▼交通部長長林佳龍228連假第1天上午，視察蘇花改公路疏運狀況後，中午續前往宜蘭壯圍沙丘旅遊服務園區，林佳龍，期許串聯整合周邊資源，帶動宜蘭地方觀光發展。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

交通部長長林佳龍228連假第1天上午，視察蘇花改公路疏運狀況後，中午續前往宜蘭壯圍沙丘旅遊服務園區，林佳龍，期許串聯整合周邊資源，帶動宜蘭地方觀光發展。

林佳龍28日中午時許，到宜蘭壯圍沙丘旅遊服務園區，參觀沙丘展覽館的行者電影藝術展覽、森林島嶼賣店文創生活商品，沿途巧遇從台中來這裡旅遊的熱情鄉親爭相與林佳龍合照，林佳龍續聽取東北角暨宜蘭海岸國家風管處處長陳美秀的簡報，瞭解壯圍沙丘旅遊服務園區的成立由來及營運情形。

觀光局長周永暉亦對宜蘭觀光表示重視，2019年小鎮漫遊年，宜蘭市及頭城鎮獲票選為經典小鎮，將串聯結合壯圍沙丘旅遊服務園區，型塑宜蘭地方特色觀光。

林佳龍部長，他在學生時代就曾來壯圍地區協助家扶服務，對壯圍有深深的濃厚情感，對於壯圍沙丘旅遊服務園區結合建築、藝術展演及當地沙丘，有別於其他遊客中心提供機能性的遊憩模式，已有類美術館的氛圍，值得發展深度觀光，Only One 就有機會成為N0.1！並持續貫徹交通部越在地越國際的觀光理念。

壯圍沙丘旅遊服務園區於2018年4月28日落成開園，園區由建築師黃聲遠以「找回壯圍美麗的沙丘」為核心規劃設計，並結合國際導演蔡明亮策劃之《行者 蔡明亮》大展及薰衣草森林團隊經營之森林島嶼賣店，營造慢活旅遊環境