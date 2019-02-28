交往3年！求歡被5min敷衍完事　「想要還被吼」大胃口女友委屈：想找砲友

▲女網友到《靠北男友》抱怨男友。（示意圖／PAKUTASO）

網搜小組／綜合報導

情侶之間有肢體接觸是很正常的事，一名女網友抱怨，和男友交往快3年，對方已經幾乎1年沒有和她發生關係。原PO說自己「胃口很大」，但如果她主動「睡覺前摸他下面一下，馬上吼我、一副不耐煩」，讓她忍不住心生找固定砲友的想法，「我生理上的需求男友無法滿足」、「想問，我真的找固定砲友過分嗎？」

該名女網友到臉書粉絲團《靠北男友》分享經驗，說她和男友在一起快3年，對方已經大概1年都很少碰她，隔天要上班，她就算主動，男方都很不耐煩、很敷衍，「整個過程大概5分鐘，對，5分鐘而已，因為好幾天才做一次，很快就射」。而且完事後男友就不理她，讓她很難過。

請繼續往下閱讀...

原PO說，後來她改成休假日時主動，「也是很敷衍，也是5分鐘，射完就不理我，男友好像出家了一樣……這一年完全沒主動過都是我主動」，只要她睡前摸「對方下面」一定馬上被吼。原PO聲稱，自己是「胃口很大的女生」，這樣的狀態讓她想找個固定的砲友，但良心不允許她這麼做。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲原PO說自己「胃口很大」，男友卻不太有「性趣」。（示意圖／PAKUTASO）

女網友透露，因為她和男友都是休六日，上下班時間也一樣，「男友休假都在家裡不然就是跟我出去，就算找他朋友也一定會帶我去，我不去他還會生氣……」，她就算想「自己來」也幾乎沒機會，曾經半夜偷偷來，又怕被發現都弄得不舒服。

原PO也說，最近有男同事想追求，她沒有讓男友知道，「可是我生理上的需求男友無法滿足」、「就算有勃起也只叫我幫他打，所以我想問，我真的找固定砲友過分嗎？」看到貼文後，其他人紛紛留言「可以分手了，好自私的男人」、「妳有沒有想過他是真的出家了呢」、「這男人應該變心了」。

也有人真誠地建議「分了啦……有些人就是喜歡房事相同的，不只是女生，男生也是會這樣挑選。趁現在還是男朋友身分趕快換一換了，寧可現在被罵不好 也不要未來過的心理上不舒服」、「可以2個人先溝通，真的無效再分手，可以好好找一個，就不要東炮西約的，尊重自己，妳值得更好的」、「2個人的下半輩子還長得很，現在已經有問題就應該分手尋找下一個mr right吧，畢竟炮友並非長久之計」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！