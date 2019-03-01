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「韓國瑜比韓星還多人接機」　洪孟楷：謝「黃重諺們」扶龍打壓

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▲▼高雄市長韓國瑜。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市長韓國瑜訪星馬。（圖／高雄市政府提供，以下皆同）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜出訪星馬5天拚經濟，28日晚間搭機返台，機場有大陣仗的韓粉及媒體守候，更有全程直播的高規格接待。對此，國民黨立委參選人洪孟楷2月28日表示，「當韓流比韓星還要多人接機，最該感謝『黃重諺們』扶龍般的打壓！」

洪孟楷2月28日在臉書上提到，韓國瑜備受高規格接待，「這在過去是瘋韓星的架勢，（而且還是一線當紅韓星），如今韓流更是超越韓星，除了韓國瑜市長本身人氣魅力外，蔡政府內「黃重諺們」不斷的惡意打壓，其實反而更是扶龍作為，可說韓市長聲勢如此之強，都要拜這些打壓所賜。」

▲▼高雄市長韓國瑜。（圖／高雄市政府提供）

洪孟楷說，「首先，從韓國瑜去年參選高雄市長，就有包括邱議瑩、謝長廷、高雄代理市長、甚至十位高雄綠委連番攻擊，但為批評而批評，且見不得別人好的情況，最終只讓韓國瑜越打越旺；而這次韓市長前往東南亞推銷濃特產品，卻還得隔空應付農委會射來的攻擊，這樣攻擊台灣自己的市長，難道不怕國外人士看台灣笑話嗎？」

洪孟楷表示，「而黃重諺過去一席『土包子』說，讓人看到高高在上的傲慢，而陳吉仲現在攻擊韓市長，也可稱為是『黃重諺們』的正常發揮。真的要敬告蔡英文政府，把自己應當的業務處理好，無分藍綠，就是別扯自己縣市長的後腿，這種道理如果不懂的話，明年政黨輪替，會讓你們好好覺醒的。」

▲▼高雄市長韓國瑜。（圖／高雄市政府提供）

洪孟楷在文末hashtag「#韓流比韓星猛」、「#洪孟楷」、「#熱忱專業新希望」。網友們則說，「韓市長我們敬愛你」、「越打聲勢越大」、「土包子2020!!」、「支持韓的就自己直接拱韓出來初選！不要找錯人逼KMT想參選的其他人，別逼KMT徵召！」、「我土包我驕傲」、「韓市長現在是從國外紅回台灣！可見韓市長人氣不止台灣市長而已，已算國際重要人物了。他應該世界巡迴一趟。」

▲▼高雄市長韓國瑜。（圖／高雄市政府提供）

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關鍵字：韓國瑜,洪孟楷,黃重諺

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