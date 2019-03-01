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新手女兒不會停車！　暖爸接手幫忙...卻突發狂追撞對方

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▲新手女兒停車撞樹，爸爸想幫忙卻撞毀4輛車。（影片／取自YouTube／中國現狀實拍）

大陸中心／綜合報導

廣東珠海一名張姓女子因剛拿到駕照，無法順利停好車，還撞向路旁大樹，這時女子的爸爸便自告奮勇要幫女兒停車。直不料張父一上車，便直接倒車撞向女兒，接著在路上繞圈圈，撞壞路邊的4輛車、垃圾桶，更扯的是當張父下車後，他還害怕的跑回家。

據《新浪網》報導，2月24日下午3時40分左右，珠海金灣紅旗鎮警方獲報，表示有一輛轎車不斷朝著幾名女子猛撞，還波及到路旁車輛，還把路樹、水管全撞爛。警方趕到現場後發現，肇事車輛的車頭蓋、車頭燈與前輪側擋板都被撞到扭曲變形，內部零件也外露，路旁還有有4輛車損毀，現場有幾名女子則一臉鐵青，肇事司機卻不知所蹤。

▲張姓女子欲倒車停車，卻撞到樹。（圖／翻攝自看看新聞）

▲張姓女子欲倒車停車，卻撞到樹。（圖／翻攝自YouTube／中國現狀實拍）

▲▼ 爸爸見狀後便自告奮勇要幫女兒停車。（圖／翻攝自YouTube／中國現狀實拍）

爸爸見狀後便自告奮勇要幫女兒停車。（圖／翻攝自YouTube／中國現狀實拍）

警方調閱監視器發現，肇事者就是路旁張女的爸爸，原來他因為看女兒無法順利停車，在大街上前前後後的撞上大樹，便下車與女兒換手開車，豈料爸爸一上車後就重踩油門，直接倒車差點撞上女兒。接著，車子如失控般，在街上繞圈圈東撞西撞，先是撞向路人，再撞向垃圾桶及車子。最後好不容易停下車來，但張父下車後竟直接逃離現場。

▲▼肇事車輛的車頭蓋、車頭燈與前輪側擋板都被撞到扭曲變形。（圖／翻攝自YouTube／中國現狀實拍）

▲肇事車輛的車頭蓋、車頭燈與前輪側擋板都被撞到扭曲變形。（圖／翻攝自YouTube／中國現狀實拍）

據調查，肇事的張父原來是酒駕，當時他們一家人外出用餐，在飯局中因喝了些酒，才讓剛拿到駕照的女兒開車回家，沒想到，最後還是闖了大禍。張父表示，當時其實有看到女兒在車後方，但不知道車子打的是倒車檔，一踩油門便往後衝，接著便感覺到手扭不動方向盤，直到車子開不動了才停下來。

事後張父被罰款4000元人民幣（約台幣18500元）、吊扣駕照6個月、並處拘留15日。

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關鍵字：大陸,廣東珠海

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