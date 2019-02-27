Energizer也推摺疊手機　售價竟比iPhone XS還便宜

▲勁量Power Max P8100S。（圖／翻攝《Android Authority》）

科技中心／綜合報導

我們先前曾報導，著名電池品牌勁量（Energizer）在這次的MWC 2019上推出號稱是有史以來電池容量最大的手機，但該公司在智慧型手機的野心不只如此，據外媒報導，他們也打算跟上摺疊型智慧型手機的風潮。

據外國科技網站《Android Authority》報導，勁量預計推出的摺疊手機型號為「Power Max P8100S」，該款摺疊手機採用與三星Galaxy Fold類似的設計，外側配有一塊6吋的面板，內側則配有另一塊展開達8.1吋的面板，展開後的大小單就數字上來看，勁量推出的比Galaxy Fold的7.3吋和Mate X的8吋都要來的大。

但目前尚不知Power Max P8100S的面板表現如何，因為在這次MWC 2019活動中，勁量只有將Power Max P8100S的模型機放在玻璃饋中展示。據該公司的說法，由於三星和華為在相關供應鏈中具有一定的優勢，因此讓勁量無法趕在MWC 2019時推出完整的實機。但報導指出，從照片來看，Power Max P8100S的鉸鏈設計相較於三星和華為來說相當不美觀，但對勁量公司來說，這樣的設計或許是具備某種成本考量。

至於規格方面，該款手機將搭載高通 Snapdragon 855 處理器、8GB RAM 和 256 GB 儲存空間，且配置10000mAh 大容量電池，同時也能支援5G通訊技術。價格方面就更驚喜了，該款手機定價只要850歐元（約新台幣2.97萬），價錢遠低於蘋果去年推出的iPhone XS系列手機。