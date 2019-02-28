陸加薪企業比例降5％　「願漲企業量」仍高於亞洲平均2倍

▲人民幣與薪水明細。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

英國招聘公司瀚纳仕（HAS）統計出「2019瀚納仕亞洲薪酬指南」，數據指出，中國2018年有40%企業願意幫員工加薪6%以上，但2019年只剩下35%；加薪幅度趨緩。不過這樣的數據已經超過亞洲薪酬漲幅平均水平的2倍，市場對IT、數位技術、製造業、生命科學等領域需求也開始增加，相關產業人才擁有較大的薪資議價空間。

根據《中新社》報導，瀚纳仕26日發布《2019瀚納仕亞洲薪酬指南》，針對中國、香港、新加坡、馬來西亞和日本企業進行的研究，以17個行業的薪酬水平和招聘趨勢提供分析與見解。

《指南》中數據指出，2018年中國約有36%的企業為員工加薪3%至6%，40%加薪6%以上；到了2019年，預計大陸將有44%的企業，可為員工提供3%至6%的加薪，35%的企業提供6%以上的漲薪。

▲獎金示意圖。（圖／CFP）

從數字來分析，大陸境內願意為員工漲薪6%以上的雇主比例正在下降，但仍是亞洲平均比例的2倍多。瀚納仕大中華區執行總監蘭熙蒙（Simon Lance）表示，「儘管中國內地薪酬漲幅較過去幾年有所收窄，但整體增幅仍高於亞洲地區的平均水平」。

從技能需求趨勢來看，技術創新、工業自動化、數位化轉型和國內消費的增長，將拉動人才需求增長。市場對IT、數位技術、製造業、生命科學、金融技術和銷售方面等領域，具有經驗和專業技能的人才擁有大量需求，屆時這些人將擁有較大的薪資議價空間。

蘭熙蒙表示，「儘管中國內地企業對經濟前景的態度沒有往年樂觀，但仍有超過半數的受訪企業表示，他們將在2019年增加長期員工。這顯示出中國企業的商業信心依然強勁，這也將推動高端人才、尤其是高技能行業領域頂尖人才需求的持續增長」。

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