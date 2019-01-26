月入2K~5K不是「中等收入群體」　大陸統計局出面闢謠

▲人民幣。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸國家統計局25日公布的《2018年全國時間利用調查公報》中，提到「中等收入群體」的定義是月收入2000元至5000元人民幣之間，引起不少網友討論，有人留言「一睜眼直接上了一個階層，整個人都興奮了」。對此，國家統計局25日晚間澄清，「中等收入群體」並非「明確定義」，「實際上，這次調查中的『中等收入群體』是『中間收入組』的概念。」

大陸國家統計局新聞辦公室表示，「國家統計局社科文司在解讀2018年全國時間利用調查數據中，提到了『中等收入群體』的名詞，引起了一些媒體的關注，實際上這次時間利用調查中的『中等收入群體』是『中間收入組』的概念。」

▲25日發布的大陸國家統計局「2018年全國時間利用調查公報」。（圖／翻攝自中國國家統計局）

國家統計局表示，為了分析收入水平與活動時間的相關性，在時間利用調查日誌表後面，官方設置了一個關於「估算月收入」的問題，共有8個選項，分別為「沒有收入」、「500元」、「500元至1000元」、「1000元至2000元」、「2000元至5000元」、「5000元至1萬元」、「1萬至2萬元」、「2萬元以上」。在解讀中，國家統計局對收入群體進行「歸併」，將2000元以下稱為低收入群體；2000元至5000元稱為中等收入群體；5000元至1萬元稱為較高收入群體；1萬元以上則稱為高收入群體。

對於媒體將這次分類稱為「明確定義收入群體」。國家統計局解釋，「這種劃分方法在各種調查中很常見，實際上就是『組』的概念而已」，與一般意義上的中等收入群體劃分標準「不是一回事」。國家統計局強調，「本次調查結果中提到的『中等收入群體』這個名詞，與一般意義上的收入群體劃分標準沒有關係。」

▲微博網友看到媒體「中等收入群體」的報導紛紛留言回應。（圖／翻攝自中國青年報）

這份報告經媒體報導，仍然在網路上引起了討論，不少網友很開心，認為自己「也是中等收入的人了」；也有人勉勵自己「那我要往高收入水平發展」，還有網友分享笑料，「今天地鐵上一個叔叔痛罵，1萬元都算高收入，這不是開玩笑嗎？1萬元在廣州怎麼活？連廁所都住不上。」