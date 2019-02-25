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父曾嗆「再懷孕就打死你！」未婚小媽狠溺殺嬰…鄰嘆：可以給我養啊

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▲▼檢警調查發現未婚媽媽是在住家附近一處土地公廟旁的洗手台，將剛出生淹死。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲劉女懷孕產子一事不敢告知父親，但自身經濟能力又無法撫養，最後選擇在土地公廟狠心溺殺兒子。（圖／記者黃孟珍翻攝）

社會中心／綜合報導

「若有緣，下輩子再來當我兒子……！」苗栗24日驚傳未婚媽媽殺嬰案，年僅21歲的劉女107年12月誕下男嬰，但男友卻「射後不理」人間蒸發，劉女因擔憂父親責難，竟選擇活活將兒子溺殺、再隨意棄屍草叢；如今隨著劉女被收押，劉父、劉母也急忙離家避風頭，鄰居聽聞這樁荒唐殺嬰案後更是不敢置信，直呼「很殘忍啊，不養可以給我養啊！」

警方調查，劉女年紀相當輕，是家中的獨生女，但自幼起卻不愛念書，學歷僅有國中畢業就未再繼續升學；17歲那年，劉女未婚懷孕還產下一名男嬰，還一度與當時的男友「奉子成婚」，著手計畫婚禮準備步入禮堂，無奈男友卻因竊盜案入監服刑，還沒實現的婚禮就此告吹，2人也選擇分手，孩子最後輾轉送到高雄交由男方家屬撫養。

▲▼苗栗未婚小媽媽土地公廟溺殺男嬰。（圖／東森新聞）

▲劉女3年前就曾未婚懷孕，當時還一度論及婚嫁，無奈最終仍與白紗擦肩而過。（圖／東森新聞）

由於外型姣好、追求者眾多，劉女結束這段感情後，很快又交了新男友，還在107年間發現自己又懷有身孕，豈料當下告知男友後，對方卻選擇射後不理、避而不見，就此斷絕聯繫；劉女無奈之於想要墮胎，但卻又沒有錢，且發現時已有5個月身孕，加上母親又想抱孫，只好順著她的意於107年12月生下男嬰。但孩子生下僅短短5天，劉女就發現家中經濟因素難以撫養嬰孩，且父親管教相當嚴厲，3年前未婚懷孕時就曾嚴厲告誡「再一次我就打死你」，幾經思索後終於走上歪路，選擇親手溺殺兒子。

警方指出，劉女向母親謊稱「孩子送養」，但卻趁著家人未注意之際悄悄抱著孩子出門，並在住家附近土地公廟的不鏽鋼水槽中放滿水，活活將男嬰溺殺，隨後還以紅色塑膠袋裹屍，棄置在鄰近變電箱後方的草叢中。

▲▼檢警調查發現未婚媽媽是在住家附近一處土地公廟旁的洗手台，將剛出生淹死。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼ 淹死「出生5天嬰」棄屍家門草叢…2月後變白骨　21歲媽：怕未婚生子曝光。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲劉女在不鏽鋼水槽中溺死孩子後，以塑膠袋裝屍隨意棄置在草叢中。（圖／記者黃孟珍翻攝）

原以為神不知鬼不覺，豈料男嬰出生後遲遲未報戶口、也未前往醫院接種疫苗，相關單位察覺有異派人上門查訪，這才驚覺小男嬰早已死於非命。面對警方訊問，劉女第一時間還否認產子，聲稱自己上婦產科僅是「割腫瘤」；待謊言被警方戳破後，劉女又改口，謊稱孩子送給了「乾爹」撫養，但員警一查，發現她口中所謂的乾爹僅是一名網友，且對方也嚴正駁斥，劉女眼見再也瞞不住，這才聲淚俱下坦承自己已經殺了孩子。

警方依劉女所指回到現場尋找男嬰遺體，由於死亡時間已近3個月，男嬰被尋獲時屍身嚴重腐爛見骨，還可看到幼小的身軀上滿布白蛆，情況恐怖異常；經檢方初步勘驗，發現男嬰的小腳掌上還繫有標記生母是劉女的小掛牌，預計將於25日進行解剖、採集DNA比對，進一步釐清死因。

在全案曝光後，由於劉女所涉殺人罪嫌疑重大，24日清晨已經遭到法院裁准羈押禁見，而劉父、劉母在得知女兒殺嬰後也驚訝不已，為躲避風頭已早早離開住處，前往親友家暫住，記者24日上門查訪時，偌大的透天厝已無人應門。

附近鄰居則表示，劉女一家家境並不是太好，劉父患有青光眼、嚴重弱視，平時只能靠著按摩工作維生，而劉母則是印尼籍外配，一家人日常生活還得仰賴低收入戶補助才能勉強過得去；當得知劉女殺嬰後，鄰居也感嘆「很殘忍啊，我說不養也給我養啊！」

▲▼苗栗未婚小媽媽土地公廟溺殺男嬰。（圖／東森新聞）

▲▼苗栗未婚小媽媽土地公廟溺殺男嬰。（圖／東森新聞）

▲劉女遭收押後，家裡已人去樓空；鄰居則感嘆，「不想養可以給我養啊！」（圖／東森新聞）

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