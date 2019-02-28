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向土地公借1千還999！信徒官司纏身「欠1圓滿」　廖大乙：上太空比較遠

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▲▼ 借1千發財金還999　信徒「欠1圓滿」 。（圖／廖大乙提供）

▲民俗專家廖大乙表示，發財金的來源是眾生的還願錢。（圖／廖大乙提供）

地方中心／南投報導

不少民眾會向廟宇神明借發財金，而事後再還願答謝，但一名楊姓婦人日前和土地公借了1000元發財金，卻刻意只還999元，故意欠土地公「1元」，原來是因為她借了發財金後，不僅沒有發財，還卡了官司訴訟在身，所以覺得「欠1圓滿」，因此打算等到官司順利解決後，加倍答謝土地公。

楊姓婦人表示，她與幾名友人和民俗專家廖大乙，在去年農曆2月1日時，前往太極峽谷為土地公祝壽，並向土地公借了1000元的發財金，希望新的一年可以平安順利，怎料新的一年不但沒有發財，還上了法院。對此，楊婦表示，她在去年10月委託廖大乙幫忙打理一處私有地，但他卻在施工時被黑衣人打傷住院，而她也因此上法院處理這件事。

▲▼ 廖大乙被打傷 。（圖／廖大乙提供）

▲廖大乙遭到黑衣人打傷。（圖／廖大乙提供）

楊婦表示，這次的發財金只打算還999元，而故意欠1元的用意則在於「欠1圓滿」，祈求土地公可以繼續保佑她，等到官司順利解決後，會在加倍答謝土地公。對此，廖大乙也表示，可能是認為太極峽谷的這名土地公上太空太遠，因為是住在深山裡面，不知道外界的紛亂、世俗，所以她去年借1000元，今年還999欠1元，意思就是「欠1個圓滿」。

此外，廖大乙也表示，發財金是來自信眾的發願辛苦錢，難免也會有人借了就跑了不還，主事的神明是不會追討的，但神明旁邊的天兵天將，可能就會追討這些不還發財金的人，所以說還是用奉勸大家，借發財金一定要在時間內還，就算沒有加倍還，本金一定也要還，因為發財金的來源是眾生的還願錢，要取之於社會用之於社會，而發財金的來源應該是以勸善為教育意義。

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關鍵字：廖大乙,土地公,發財金

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