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2度未婚產子怕被爸罵！未婚媽土地公前「溺殺男嬰」　法院裁准羈押禁見

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▲▼檢警調查發現未婚媽媽是在住家附近一處土地公廟旁的洗手台，將剛出生淹死。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲劉女因養不起、又擔憂父親責罵，竟選擇在土地公面前淹死男嬰。（圖／記者黃孟珍翻攝）

社會中心／綜合報導

養不起就殺掉！苗栗縣一名21歲的劉姓女子，107年與男友分手後驚覺懷有身孕，在躲避家人產下男嬰後僅短短5天，就因擔憂遭到嚴父責罵、及家中經濟因素考量，竟選在土地公面前親手將兒子溺殺，隨後再以紅色塑膠袋裝著嬰屍，棄置在住家附近的草叢中；苗栗檢方經偵訊後，認定劉女涉犯殺人罪嫌疑重大，昨深夜向法院聲請羈押，並於24日凌晨由法官裁准羈押禁見。

警方調查，劉女是家中的獨生女，僅有國中學歷，而這已非她第一次未婚產子，早在4年前劉女就曾與男友未婚懷孕生下一個兒子，當時2人還一度論及婚嫁，並著手開始籌備婚禮事宜，無奈男方卻在步入禮堂前夕因涉及強盜罪嫌而入獄，這段還沒開始的婚姻就此告終，而男嬰事後也交由男方家屬撫養。

在2人分手後，劉女又與另名男子交往，但2人感情並不穩定，最後在107年分手，不久後劉女旋即發現自己又懷有身孕，但前男友「射後不理」失聯，她又沒錢墮胎，加上護女心切的劉母也想抱孫，於是母女倆悄悄避開嚴厲劉父的目光將孩子生下，並商議託人照料，渾然不知女兒竟會下狠手殺孫。

但劉女在107年12月15日產子後僅短短5天，便自覺家中經濟因素難以撫養男嬰，便私下將他帶往住家附近的土地公廟，在神明面前將廟中的不鏽鋼水槽放滿水，狠心溺殺男嬰，還隨手拿出紅色塑膠袋包裹嬰屍，並隨手將他丟棄在住家附近變電箱後方的草叢中；直到3個月後，因男嬰遲遲未報戶口，加上又無接種疫苗，相關單位派人上門訪查時，才驚覺年幼的小生命早已殞落。

小男嬰的遺體被發現時早已經嚴重腐爛，幼小的身軀上還爬滿蛆蟲，畫面慘不忍睹；更令人氣憤的是，劉女第一時間還謊稱自己並未產子，當天只是到婦科醫院切除腫瘤，一度推諉卸責，直到警方深入訊問後卸除心防，她才終於淚崩坦承殺子。

劉女泣訴，爸爸管教非常嚴厲，有了第一次未婚產子的經歷後，如若父親再知道「還有第二次」鐵定會震怒不已，她因擔憂遭到嚴父責難，再加上家中經濟也難以撫養嬰兒，才會決定殺子，「對不起，如果有緣，下輩子再當我兒子！」苗栗檢方在複訊後，認為劉女所涉殺人重罪嫌疑重大，因此23日深夜已向法院聲請羈押，並於24日凌晨裁准羈押禁見。

▼男嬰遺體被發現時腐爛見骨，身軀上還爬滿白蛆。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲淹死「出生5天嬰」棄屍家門草叢…2月後變白骨　21歲媽：怕未婚生子曝光。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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