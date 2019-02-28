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31條一周年／被動接收變主動掌握　「31條」APP提升惠台效率

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 記者曾俊豪／北京報導

國台辦去年2月28日宣布「對台31條舉措」，屆滿一週年前夕，又加碼推出「31條來了」APP，展現落實惠台政策的決心。一名在北京工作多年的台灣青年直言，過去想了解各地惠台政策，只能自己上網搜尋，如今APP搭建起彙整的平台，就像逛超市一樣，到裡面就能找到自己要的東西。

在中國人民大學中法學院經濟學系擔任主任的林承鐸，1998年到北京求學後便留在當地任教。他在接受《ETtoday新聞雲》採訪時提到，惠台31條的推動，讓有意西進發展的台灣青年能夠更快的找到適合自己的地方和工作。

林承鐸以大陸大專院校招聘台灣老師為例，過去沒有明確條文參考下，校方面談完也不能、甚至是不敢直接聘用，都得再向「決策單位」詢問，但去年公布惠台31條後，「學校有條款可以依循，讓彼此速度加快、更有效率」。

▲▼惠台31條,惠台app。（圖／記者曾俊豪攝）

▲中國人民大學中法學院經濟學系主任林承鐸。（圖／記者曾俊豪攝）

但是，惠台31條公布後，大陸迄今有72個地方頒布「加碼版本」，算一算共有超過3981條細則，要想一一研究透徹，根本不可能。而在「31條來了」APP推出後，讓想了解大陸情況的台灣青年，省去不少時間。

林承鐸舉例，之前各地都有自己的惠台細則，到最後還是得讓有需要的人自行篩選，現在有「31條來了」APP，基本上在裡面就能搞定一切，「像逛超市一樣，去裡面找到自己要的東西」。

他認為，除了政策之外，平台還有其他「前輩」的故事、案例，可以藉此了解別人怎麼走過來；另外像是搜索功能，也讓過去的被動接受訊息轉化為主動搜集資訊，想找什麼訊息可以直接搜索，很快找到自己要的東西。

▲▼惠台APP「31條來了」。（圖／ETtoday製圖）

▲惠台APP「31條來了」。（圖／ETtoday製圖）

據官方介紹，「31條來了」APP以名為「融融」的大貓熊作為「代言人」，由於目標鎖定台灣民眾，特別全部使用正體字。首頁設置「視頻、推薦、發現」等欄位，內容為介紹對台政策、創業台青故事、兩岸文化交流活動，並以影片、圖表、照片、文字等多元方式呈現。

至於APP的下方，則有「各地、問答」等欄位，詳細列出大陸各省市區，乃至省以下的縣市所推出的對台舉措。國台辦發言人安峰山27日在例行記者會上介紹，「31條來了」APP能夠集中展示目前大陸包括25個省區市在內的72個地方落實31條的實施細則，也是首款提供兩岸資訊服務的權威移動應用平台。

▲▼惠台31條,惠台app。（圖／記者曾俊豪攝）

▲「31條來了」APP發布儀式。（圖／記者曾俊豪攝）

▲▼惠台31條,惠台app。（圖／記者曾俊豪攝）

▲APP內有問答區，解決各種疑惑。（圖／「31條來了」截圖）

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