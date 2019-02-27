稀有保育動物長吻真海豚　「尾鰭纏繞漁網」慘死基隆望海巷

▲ 基隆望海巷擱淺稀有「長吻真海豚」， 尾鰭纏繞漁網陳屍岩石上。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

基隆市中正區望海巷潮間，27日上午有民眾發現1隻擱淺死亡的海豚，經動保所等相關單位確認，是罕見稀有的二級保育類「長吻真海豚」，發現牠時，尾鰭遭漁網纏繞，可能導致牠死亡原因，目前已交由中華鯨豚協會帶回解剖。



基隆市動保所27日上午10時，接獲海巡署第二岸巡隊通報，民眾在望海巷岩石上發現有1隻鯨豚擱淺已死亡，已由長潭安檢站人員打撈上岸，動保所、市府產發處中華鯨豚協會人員獲報也到場檢查。





經確認是二級保育類「長吻真海豚」，體長為1.46公尺、約25-30公斤，性別為公，屬幼豚，屍體外觀尚完整，約死亡2-3天，鯨豚尾鰭遭漁網緊緊纏繞，初步研判，長吻真海豚可能無法正常行動與覓食而造成死亡，中華鯨豚協會將帶回解剖，做為保育研究用途。



基隆動保所長陳瑞濱表示，這隻擱淺的長吻真海豚，基隆市第一次發現，是相當罕見的物種，主要食物為魚與烏賊，特徵是流線型，成熟雌性約2.3公尺，雄性約2.6公尺，體重通常落於70-110公斤的範圍內，最重可達135公斤，普遍分布於全球的溫帶、亞熱帶與熱帶海域，台灣宜蘭海域有發現的紀錄。

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基市動物保護防疫所提醒，民眾如發現鯨豚擱淺，可立即撥打1999專線、海巡署118專線、動物保護02-2428-0677專線通報。