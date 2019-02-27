客人送洗紅貴賓「牠嗯嗯了」　寵物店員暴怒揮拳狗狗慘死

▲ 毛小孩在狗籠內大便，寵物店員幫牠洗澡揮掌摔死。（圖／示意圖與本案無關／記者林韋辰攝）

記者郭世賢／新北報導

基隆市一家寵物店女店員，因紅貴賓犬在狗籠內大便，店員在幫牠洗澡時，使勁用力拍打牠，導致狗狗因此墜落撞擊地面休克死亡，事後店員辯稱，「是不小心的」，因狗狗過度躁動，拍打牠一下，就墜落在地上。事後飼主堅持提告，女店員依毀損及違反動保法罪嫌起訴，最重可處2年以下有期徒刑。

基隆市動物保護防疫所2018年9月接獲民眾報案，指稱飼養的紅貴賓犬在寵物店內摔死了，隨即動保員到場了解，高姓女店員表示，我是不小心的，她替狗狗洗澡沖水時，狗狗一時躁動，我拍打牠一下，狗狗就從沖洗檯掉到地面癱軟。

寵物店緊急將狗狗送往動物醫院急救，還是救不回狗狗。基隆動保所向寵物店告知，若是高女故意傷害狗致死，是觸犯刑法。動保所建議，飼主因將狗進行解剖釐清死因，但飼主不捨拒絕，寵物店家有誠意要和解，並隨即將該名女店員解職，飼主怒而報警。



經檢警調查，當時高女在店內幫紅貴賓狗洗澡後，狗狗待在籠子內時，隨意大便弄髒籠子，高女一氣之下，動手拍打紅貴賓狗，導致狗狗受到驚嚇，從沖洗檯上墜落在地休克死亡。



檢警認為，高女是寵物店的工作人員，理應知道不得騷擾、虐待或傷害動物，卻因一時不高興狗狗在籠子大便，就動手拍打牠，依毀損罪及故意使動物遭受傷害致死罪嫌送辦。

檢方偵查後，依最重的致死罪嫌行起訴，向法院聲請簡易判決，依法可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金。