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社會 社會焦點 保障人權

殺小姑「造水泥墓塚」伴屍4天　狠心嫂無期徒刑定讞

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記者吳銘峯／台北報導

新北市張姓女子與葉姓小姑長期不睦，竟持啞鈴狠砸對方頭部，再將瀕死的小姑拖進浴室，把她的頭壓進澡盆活活溺死，最後以水泥封屍掩蓋犯行。張女一、二審皆被判無期徒刑，案件上訴至三審，高等法院27日駁回上訴，認定她手段兇殘，維持原判，無期徒刑定讞。

▲▼水泥封屍案兇手張芳馨，出庭時仍與律師談笑。（圖／記者吳銘峯攝）

▲水泥封屍案兇手張女出庭時仍與律師談笑。（圖／記者吳銘峯攝）

回顧案情，熱愛跑步的葉女失蹤4天，雇用她10多年的楊姓老闆覺得不對勁，找上家門，同住的大哥因此報警。警方循線進入葉女房間，赫然發現房間中竟出現「水泥人塚」；死亡多時的葉女被以棉被包裹，封存在房間中的水泥塚裡，經過調查後，原來兇手是長期與葉女不睦的張姓大嫂（40歲）。

檢警查出，2人長期不睦，案發前2人又爆發口角，張女推葉姓小姑去撞除濕機，造成葉女手臂瘀青，對方2天後打電話到張女娘家抱怨。張女得知後引爆殺機，竟狠心推倒葉女，以膠帶封住其口鼻，再用重達14磅的啞鈴重擊她的頭部，最後將人拖到浴室壓進水中。

小姑死亡後，張女以棉被等纏繞屍體將其拖回房間，點精油掩蓋屍臭，再將房門上鎖，製造小姑不在家假象，並接連3天趁家裡沒有人時，外出分批買回大批水泥砂，在小姑房內「造塚封屍」；就這樣一家子伴屍4天，其他家中成員渾然不知，直到死者公司老闆發現向來準時的葉女多日未到班，四處尋人，全案才曝光。

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