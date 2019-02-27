士林身障團體機構凌晨竄火　一男澆松香水自焚...癱坐輪椅

▲士林一處身障團體承租房內，27日凌晨4時許驚傳有身障者自焚身亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳、趙永博／台北報導

北市士林區1處身障者團體機構，27日凌晨4時許竄出火舌，警消憂心多名身障者行動不便，派出大批警消前往搶救，等火勢撲滅後，在其中一間房內發現1名癱坐輪椅的焦屍，身上還有濃濃的易燃物味道，初步懷疑火勢是由死者自焚引起，目前正釐清其自殺原因。

警方調查，61歲的沈姓身障人士，平時居住在士林通河街1處社福機構內，與其他身障人士互動良好，但27日凌晨4時許，突在寢室內持疑似松香水的易燃物往身上澆，並且引燃火勢自焚，室友聞到濃煙嗆鼻起身報警，警消緊急前往搶救。

警消得知現場是身障團體承租機構，擔心會有身障者受困其中，派出大批警消前往搶救，警消到場後將火勢撲滅，進入發現沈男整個人癱坐在輪椅上，失去呼吸心跳明顯死亡，且身上傳出濃濃的松香水味，懷疑是死者引火自焚。

警方表示，該地點常常有身障人士出入，主要有3個臥室提供身障人士居住，平時大家對沈的印象不錯，但最近並無見沈有異狀，不清楚為何會想不開輕生，現場也未留下遺書，而沈男也沒有家屬，目前也將會同檢警報驗遺體後，在處理沈男後事。

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