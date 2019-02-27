薪資揭露22K到39K「有寫等於沒寫」　勞動部這招讓僱主訂明確

▲薪資未滿4萬元的徵才訊息禁寫「面議」，違者可處30萬元以下罰鍰。（示意圖／記者張一中攝）

生活中心／台北報導

《就業服務法》去年11月底修正生效，規定薪資未滿4萬元的徵才訊息禁寫「面議」，必須公開揭露薪資範圍，但實際上路後卻面臨資方把範圍拉得很大，被質疑有寫跟沒寫一樣。勞動部勞動力發展署表示，已經接獲超過20件陳情，近期將發出行政指導，希望僱主能將薪資範圍訂得更明確。

據了解，就業服務法第5條規定，雇主在招募或僱用員工時，職缺經常性薪資未達4萬元者，應公開揭示或告知薪資範圍，違者可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。不過新法上路至今已近3個月，勞動部卻已接獲20多件陳情，詢問度最高問題為薪資區間拉多大才是合理。

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勞發署就業服務組長陳世昌解釋，目前還沒有僱主違法事件，針對薪資範圍標示疑慮，其實過去已經發函並以問答方式向雇主宣導，為了讓雇主將薪資上下限訂得更明確，勞動部近期研議發出行政指導，讓徵才者有格式可循。

陳世昌表示，僱主在薪資說明應標註領月薪、日薪、時薪或按件計酬，若是標月薪就必須載明薪資範圍，建議格式如「製造業，作業員，起薪3萬元至3萬3000元」之類，僱主也可參考勞動部的「職纇別薪資調查動態查詢」或「薪資行情及大專生就業導航查詢網」。

他指出，台灣就業通網站資料顯示，4萬元以下面議的職缺都已經下架，目前職缺薪資區間的上限和下限距離，中位數為3000元，平均數5000元，將薪資區間拉得很大，例如月薪22k到39k為少數個案。