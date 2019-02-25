多層次、有差異、廣覆蓋　習近平提出「六個要」推金融發展

▲推動金融發展，習近平提出「六個要」。（圖／路透社）



大陸中心／綜合報導

中共中央總書記習近平在主持中共中央政治局第十三次集體學習時發表重要講話，從全局高度科學分析金融工作面臨的形勢與任務，在深化金融供給側結構性改革提出「六個要」，包括了「要以金融體系結構調整優化為重點」、「要多層次、廣覆蓋、有差異的銀行體系」、「要建設一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場」、「要圍繞建設現代化經濟的產業體系、市場體系、區域發展體系、綠色發展體系」、「要適應發展更多依靠創新、創造、創意的大趨勢」、「要更加注意尊重市場規律」等。

▲第一個要提出「要以金融體系結構調整優化為重點」。（圖／CFP）



其中，第一個要提出「要以金融體系結構調整優化為重點」，優化融資結構和金融機構體系、市場體系、產品體系、為實體經濟發展提供更高質量；二是「要多層次、廣覆蓋、有差異的銀行體系」，端正發展理念，堅持以市場需求為導向，積極開發個性化、差異化、定製化金融產品、增加中小金融機構數量和業務比重，改進小微企業和「三農」金融服務。

▲第三個要提出「要建設一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場」。（圖／CFP）



第三個要則是「要建設一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場」，完善資本市場基礎性制度，把好市場入口和市場出口兩道關卡，加強對交易的全程監管；四是「要圍繞建設現代化經濟的產業體系、市場體系、區域發展體系、綠色發展體系」等提供精準金融服務，建構風險投資、銀行信貸、債券市場、股票市場等全方位、多層次金融支持服務體系。

第五個是「要適應發展更多依靠創新、創造、創意的大趨勢」，推動金融服務結構和質量的轉變；六則是「要更加注意尊重市場規律、堅持精準支持」，選擇那些符合國家產業方向、主業相對集中於實體經濟、技術先進、產品有市場、暫時遇到困難的民營企業重點支持。

最後，習近平強調，深化金融供給側結構性改革必須貫徹落實新發展理念，強化金融服務功能，找準金融服務重點，以服務實體經濟、服務人民為本。