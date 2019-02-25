　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

多層次、有差異、廣覆蓋　習近平提出「六個要」推金融發展

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲習近平。（圖／路透社）

▲推動金融發展，習近平提出「六個要」。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

中共中央總書記習近平在主持中共中央政治局第十三次集體學習時發表重要講話，從全局高度科學分析金融工作面臨的形勢與任務，在深化金融供給側結構性改革提出「六個要」，包括了「要以金融體系結構調整優化為重點」、「要多層次、廣覆蓋、有差異的銀行體系」、「要建設一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場」、「要圍繞建設現代化經濟的產業體系、市場體系、區域發展體系、綠色發展體系」、「要適應發展更多依靠創新、創造、創意的大趨勢」、「要更加注意尊重市場規律」等。

▲▼人民幣。（圖／CFP）

▲第一個要提出「要以金融體系結構調整優化為重點」。（圖／CFP）

其中，第一個要提出「要以金融體系結構調整優化為重點」，優化融資結構和金融機構體系、市場體系、產品體系、為實體經濟發展提供更高質量；二是「要多層次、廣覆蓋、有差異的銀行體系」，端正發展理念，堅持以市場需求為導向，積極開發個性化、差異化、定製化金融產品、增加中小金融機構數量和業務比重，改進小微企業和「三農」金融服務。

▲▼GDP,關稅,中美貿易戰,人民幣（圖／CFP）

▲第三個要提出「要建設一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場」。（圖／CFP）

第三個要則是「要建設一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場」，完善資本市場基礎性制度，把好市場入口和市場出口兩道關卡，加強對交易的全程監管；四是「要圍繞建設現代化經濟的產業體系、市場體系、區域發展體系、綠色發展體系」等提供精準金融服務，建構風險投資、銀行信貸、債券市場、股票市場等全方位、多層次金融支持服務體系。

第五個是「要適應發展更多依靠創新、創造、創意的大趨勢」，推動金融服務結構和質量的轉變；六則是「要更加注意尊重市場規律、堅持精準支持」，選擇那些符合國家產業方向、主業相對集中於實體經濟、技術先進、產品有市場、暫時遇到困難的民營企業重點支持。

最後，習近平強調，深化金融供給側結構性改革必須貫徹落實新發展理念，強化金融服務功能，找準金融服務重點，以服務實體經濟、服務人民為本。

ET快訊
即時名單／奧斯卡最佳男主角　《波希米亞狂想曲》雷米馬利克
奧斯卡／女神卡卡首座小金人！《Shallow》奪最佳電影歌曲
孫安佐脫魯臉紅：是我的菜！她「撞臉子瑜」超萌曝光
公婆用手狂彈兒子小GG！新手媽崩潰　婆婆「恐怖回答」讓她發毛
不斷更新／奧斯卡即時得獎名單

關鍵字：習近平,金融,銀行,改革,開放,資本市場,創新,經濟

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

面對圍堵華為更加自信　丁耘：沒有華為的5G，猶如沒有曼聯的英超

高鐵中的變形金剛！首列「 可變編組動車」靈活應對客流

中美貿易談判完結篇「未成定局」　牛彈琴：有可能再談1、2次

浙江Orolay羽絨衣在美國賣爆了！紐約上東區、雜誌主編「人手一件」

胡錦濤之子胡海峰跨省升官　成地方省委常委中為數不多的「70後」

多層次、有差異、廣覆蓋　習近平提出「六個要」推金融發展

中美第七輪貿易談判結束　陸宣布在「六大面向」取得實質性進展

華聞快遞／上海今年計劃新增保障性住房6萬套

影／中美經貿高級別磋商「樂談4天」結束　3月1日加徵關稅大限延後　

女大生邊騎邊看手機導航「撞上法拉利488」　維修費92萬元

病父昏迷37天！女兒挺7月肚求救　白沙屯媽祖回頭摸手「別哭我在」

「56不能亡」轟炸小巨蛋 　《傳說》開場粉絲嗨到爆

主人玩耍中暗算+毛巾誘惑學游泳　小水獺腳滑落水嚇逃：不玩了OQ

新北屁孩載妹「殺人式超車」　Gogoro車主被擊落呆看離去背影

Selina最厭世的大挑戰　氣pupu：沒看過女明星發脾氣？

長期胃酸逆流不要瘋狂吃藥！　理科先生：先改變生活型態

袁詠儀出送命題「不年輕了」　張智霖回答完全是高手！

孫安佐公主抱19歲Q妹超Man！　調皮用「二頭肌訓練」上下舉起

太甜！張嘉倪打籃球狂撒嬌　老公把她背上肩教投籃>///

公園看肖年人跳舞「舞魂上身」　阿伯偷瞄現學現賣還加碼頭轉

面對圍堵華為更加自信　丁耘：沒有華為的5G，猶如沒有曼聯的英超

高鐵中的變形金剛！首列「 可變編組動車」靈活應對客流

中美貿易談判完結篇「未成定局」　牛彈琴：有可能再談1、2次

浙江Orolay羽絨衣在美國賣爆了！紐約上東區、雜誌主編「人手一件」

胡錦濤之子胡海峰跨省升官　成地方省委常委中為數不多的「70後」

多層次、有差異、廣覆蓋　習近平提出「六個要」推金融發展

中美第七輪貿易談判結束　陸宣布在「六大面向」取得實質性進展

華聞快遞／上海今年計劃新增保障性住房6萬套

影／中美經貿高級別磋商「樂談4天」結束　3月1日加徵關稅大限延後　

女大生邊騎邊看手機導航「撞上法拉利488」　維修費92萬元

奧斯卡／從外送員成為奧斯卡影帝！《波希米亞》雷米馬利克狂親女友

單身狗太寂寞都靠性感女內衣　正妹被偷到抓狂架監視器揪色賊

楊超越挑戰《你要的全拿走》RAP！胡彥斌聽完吐「一句話」網笑了

逃命潮！高租金逼走永福樓　台北東區仍有近百空店面

隔12年學測國文作文再度有考生滿分　英文作文19人滿分創5年新高

【不斷更新】奧斯卡得獎名單／雷米馬利克《波西米亞》奪影帝

蘇起／美中「競爭」下的台灣

電影、電視、手機裡面都有他！入坑「朱智勛」必追這5部

當靈長類遇到蛇...黑猩猩發出警戒聲　「ㄊㄚ」湊上前玩弄常遭蛇吻

通緝噁爛男埋伏YouBike站　鹹豬手尾隨襲胸圖書館當休息站

大陸熱門新聞

他借3600擺攤　8天狂吸7...

27歲女6年狂墮胎17次　子宮..

女大生看手機導航撞上法拉利48..

帥警激似林志穎！6年後「長這樣..

兩會前瞻／台商被川普掃到「颱風..

兩會前瞻／解放軍數兆軍費增幅　..

大陸兩會3月登場　聚焦三大面向

娶同學媽媽　男大生：第一眼就迷..

氫化爐爆炸！男遭「火柱噴射」衝..

佔路肩堵救護車！她下跪求讓道…..

東風-10巡航導彈夜間實射首亮..

中美經貿高級別磋商　樂談4天結..

浙江Orolay羽絨衣在美「賣..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

更多熱門

相關新聞

國銀衝新南向　富邦金蔡明興看好越南深耕10年

政府積極推動新南向政策，多家台資金控都積極在新南向18國發展，其中越南以富邦金旗下北富銀、富邦產險深耕最久，在當地已長達10年，北富銀目前在越南已有胡志明市、河內及平陽3家分行，越南富邦產險則於胡志明市、河內、平陽、同奈皆設有據點，雙雙為當地據點最多的台資銀行與產險公司，規模居台灣金控業之首。

中國承諾額外採購1000萬噸美大豆

3種陰錯陽差　常致保單失效

習近平：深化金融供給側結構性改革

兩岸再戰「一國兩制」　陸委會連夜開火

讀者迴響

發燒話題

奧斯卡 好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

《還願》慈孤觀音引議　網：已招來不善

他借3600擺攤　8天狂吸7.8萬

打壓韓國瑜？晚宴等不到吉隆坡市長

好市多驚瞥「斷貨神物」！網哭：終於等到

國小作業難倒家長　一條線神破解

66歲母扛蔬菜台北→台南！遭媳婦嗆噁爛

是真的！金鍾國甜喊宋智孝：老婆～

不是情慾！伴侶有10跡象＝真的愛你

17歲少年借400萬名車　撞護欄四輪朝天嚇呆

27歲女6年狂墮胎17次　子宮剩一層紙薄

「肥胖部位圖」驚曝光！少吃2樣瘦全身

男友「6超甜小舉動」＝認定妳是老婆

未婚小媽溺殺嬰　鄰嘆：可以給我養

登百岳被跟！領隊嚇見急拉人下山

孫安佐新對象超萌真面目曝光：她是我的菜

更多

最夯影音

更多

病父昏迷37天！女兒挺7月肚求救　白沙屯媽祖回頭摸手「別哭我在」

「56不能亡」轟炸小巨蛋 　《傳說》開場粉絲嗨到爆

主人玩耍中暗算+毛巾誘惑學游泳　小水獺腳滑落水嚇逃：不玩了OQ

新北屁孩載妹「殺人式超車」　Gogoro車主被擊落呆看離去背影

Selina最厭世的大挑戰　氣pupu：沒看過女明星發脾氣？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面