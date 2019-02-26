台灣世界展望會歡迎大家加入　資助兒童計畫助學行動

▲台灣世界展望會歡迎加入，「資助兒童計畫、助學行動」。（圖／台灣世界展望會提供）



記者楊淑媛／桃園報導

現就讀八年級的小萱（化名），自小父母離異，而父親因病逝世多年，姑姑便一肩扛起照顧小萱的責任；自從小萱成為台灣世界展望會服務的孩子後，讓姑姑的經濟狀況得以紓緩，也幫助小萱穩定就學。小萱描繪著未來藍圖，分享自己的夢想說，「將來想成為一名警察，付出自己的一份力量來保護我重視的人」。

台灣世界展望會西區辦事處主任廖健鈞26日表示，每一個孩子都是世界未來的希望，每一份資助關懷都是改變他們的力量！許多貧困學子因為家庭經濟環境等因素，無力負擔學費，為幫助弱勢學童順利求學，台灣世界展望會透過助學金發放，使弱勢學童也有足夠的教育資源，擁有平等學習的機會。

▲台灣世界展望會歡迎加入，「資助兒童計畫、助學行動」。（圖／台灣世界展望會提供）



多年來，該會持續在每學期開始時，透過「助學行動」發放助學金，幫助貧困學子順利就學，勇於追求自己的夢想。另外，亦可透過一對一長期資助關係，用愛陪伴他們成長，帶給他們勇敢逐夢的希望。邀請您加入「資助兒童計畫」或是「助學行動」，使孩子的生命擁有轉變的可能，成為孩子未來在追夢時不可或缺的一股助力。