展望會助花蓮4100弱勢童翻轉生命　小安受助希望將來也能助人

▲展望會受助家庭學子簽領助學金。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

年假結束緊接著就要開學了，學生陸續返回校園上課，家長也忙著籌措孩子的學費，對於貧困家庭而言，是沉重的經濟壓力。為幫助弱勢學童能順利上學，台灣世界展望會持續在每學期開始時，透過「助學行動」在花蓮地區發放逾3000萬的助學金，幫助約4100名學子順利就學，實現自己的夢想。

現年國中三年級15歲的小安（化名），自小學五年級開始因故和祖母一起居住生活，祖母經營小麵店，懂事貼心的小安分享道：「阿嬤只是開ㄧ般的麵店，生意並沒有很好，台灣世界展望會給我的助學金，可以幫助我在開學時繳學費、買制服還有生活用品，減輕阿嬤照顧我的經濟負擔」。

▲展望會社工督導向受助家庭說明助學金發放及請領相關注意事項。

個性開朗樂觀的小安向展望會社工表示自己仍舊希望繼續升學，國中畢業後希望可以讀餐飲科，為的是可以繼承阿嬤的麵店。不僅如此，小安知道每ㄧ學期領到的助學金都是資助人與許多社會大眾的愛心幫助，是社工、是資助人直接與間接的鼓勵扶持，讓他總有勇氣面對成長過程中的不容易，小安更希望未來的自己也有手心向下的能力幫助有需要的孩子。

台灣世界展望會東區辦事處蕭文榮主任表示，每到開學，許多貧困學子因為家庭經濟環境等因素，無力負擔學費，為幫助弱勢學童順利求學，台灣世界展望會透過助學金發放，設立學生中心，以及大專生教育促進扶助方案，使弱勢學童也有足夠的教育資源，擁有平等學習的機會。

蕭文榮邀請鄉親朋友熱情加入「助學行動」或是「資助兒童計畫」，讓弱勢學童因著社會各界溫暖的愛與扶持，有機會透過教育脫離貧困，翻轉生命。

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